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Мультимедийный проект «Россия - Моя история» начал публиковать в открытом доступе уникальные материалы своих экспозиций

Фото: православие.ру

С марта 2020 года мультимедийный проект «Россия - Моя история» начинает публикацию в открытом доступе уникальных материалов со своих экспозиций, сообщает пресс-служба экспозиции.

Данное решение стало ответом на огромное количество обращений от учителей, студентов и школьников с просьбой предоставить возможность использовать материалы экспозиций для подготовки к экзаменам, проведению факультативных занятий и изучению дома.

Ожидается, что выпущенные материалы найдут применение и для пополнения методического архива, предназначенного для уроков истории в школах и вузах. Одним из мест хранения информации станет официальный инстаграм-аккаунт проекта @myhistory_project.

«Многие друзья ростовского исторического парка сейчас ищут возможность пополнять свои знания о российской истории в социальных сетях. И мы таким образом отреагировали на их ожидания», - сообщил руководитель исторического парка «Россия - моя история» Виктор Гладкий.

Теперь подписчики инстаграма «могут увидеть фильмы о роли пути «из варяг в греки», о выборе веры князем Владимиром, о роли православия в формировании русского государства, о великих сражениях эпохи Рюриковичей и силе русского духа, о развитии в России образования, науки и техники, о великих русских изобретателях и ученых, о крупнейшем глобальном противостоянии начала ХХ века, о героизме и силе народа, сумевшего после революций, войн и потрясений совершить беспримерный подвиг - восстановить и укрепить страну и о других событиях в российской истории за последнюю тысячу лет».

Множество материалов посвящено празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

На анимационной инфографике можно будет проследить оборот древних валют, увидеть реконструкцию ключевых сражений в игровом формате, отыскать трехмерные модели исторического вооружения, древних городов, удивиться редкой видеохронике и многому другому.

Расписание премьер на ближайшее время:

23 марта — Инстаграм-премьера фильма «Николай II» с выставки «Романовы»;

25 марта — Инстаграм-премьера фильма «Путь из варяг в греки» с выставки «Рюриковичи»;

27 марта — Инстаграм-премьера фильма «Горбачев» с выставки «20 век»;

30 марта — Инстаграм-премьера фильма «Чудо в русской истории» с выставки «Рюриковичи»;

1 апреля — Инстаграм-премьера фильма «Ельцин» с выставки «20 век»;

3 апреля — Инстаграм-премьера фильма «Выбор веры» с выставки «Рюриковичи»;

6 апреля — Инстаграм-премьера фильма «Сталин» с выставки «20 век».

Время премьер — в 18.00.