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Псковичам - о Пскове: участники Александро-Невских бесед поделились впечатлениями от встреч и онлайн-лекций

Каждый четверг в библиотеке воинского храма Святого Александра Невского вот уже 20 лет собираются люди, интересующиеся историей родного Пскова: историки, библиотекари, учителя, священнослужители, искусствоведы и экскурсоводы. Они приходят на лекции, которые регулярно организуются по благословению настоятеля отца Олега Тэора.

Не прекратились лекции и сейчас, правда, проходят в непривычном онлайн-режиме - в связи с запретом на массовые мероприятия из-за коронавируса. Впрочем, новшества не повлияли ни на качество, ни на количество встреч: как обычно, они проводятся еженедельно по четвергам, а в качестве лекторов на них выступают известнейшие исследователи истории и культуры Пскова.

Вот и в минувший четверг, 21 мая, состоялась встреча, посвященная вопросам ранней истории Пскова. Лекцию читал старший научный сотрудник АНО «Псковский археологический центр» Сергей Салмин. На данный момент видео набрало в ВКонтакте порядка 6000 просмотров. Мы узнали у участников и организаторов, в чем привлекательность просветительских лекций, организованных храмом Александра Невского.

Живая картина прошлого

Так многолюдно проходили встречи до объявления карантина, сейчас основная площадка онлайн-встреч - группа https://vk.com/club126908052

«Конечно, такие лекции ОЧЕНЬ нужны! И экскурсоводам, и всем интересующимся историей Пскова. Археологи - они же на передовой по «извлечению истории из недр»! С.А.Салмин не только большой знаток своего дела, он еще и замечательный рассказчик. Слушать его всегда очень интересно (Наталия Журавлёва).

«Очень важно и очень полезно. Продолжение должно быть обязательно. Замечательно, что это не просто рассказ о находках, но и комментарий с привязкой к историческим личностям и событиям» (Светлана Данилова).

«Лекции Салмина необходимы: специалист, эрудит, пропагандист Пскова. Как же без археологии!» (Людмила Энская).

«Очень интересная тема, как всегда, блестяще раскрытая Сергеем Анатольевичем! Огромное спасибо организаторам! Очень хочется продолжения!» (Ольга Бирюкова).

«Благодаря лекциям по археологии, и особенно слушая таких специалистов как Сергей Анатольевич, мы понимаем, что Псков - это тайна за семью печатям. Знания о том, что хранят недра Пскова, помогают нам ценить и защищать наше культурное наследие. Любой предмет, найденный во время раскопок становится источником информации только в руках исследователей. Именно благодаря работе археологов мы можем получить вещественные доказательства и воссоздать картину жизни прошлого. И тогда рассказ экскурсовода становится не сухим изложением фактов, а живым и образным повествованием. Ждем новых интересных лекций!» (Диана Поленок)

Реальные факты

Сергей Салмин

Своими впечатлениями от встреч со слушателями Александро-Невских бесед поделился с нами и один из постоянных лекторов - псковский историк-археолог Сергей Салмин.

По его словам, такие встречи - это не способ делиться информацией, а, скорее, «несение знаний». «Чем больше людей имеют правильные представления об истории Пскова и Руси, тем это лучше для всех окружающих, - объясняет исследователь. - Тем меньше прорывается всякой глупости и некомпетентности, в том числе в СМИ разного вида».

Лекции, которые проходят при храме Александра Невского, несут, по мысли Сергея Анатольевича, важную нагрузку. «Мы сообщаем реальные факты, владея которыми, люди могут делать свои выводы, - говорит он. - Даже если они потом что-то фантазируют, они опираются на что-то реальное».

«Сложно сказать, сколько времени мы сотрудничаем с храмом Александра Невского, - вспоминает ученый. - Лет 15, если не 20. Даже не вспомню, когда я в первый раз у них был. Точно до 2005 года это было».

Как считает Сергей Салмин, новый формат бесед - в онлайн-режиме - позволяет говорить с большим числом слушателей. Но все же лектор предпочитает общение с живой аудиторией. «Потому что и на вопросы реагировать быстрее можно, и в целом атмосфера живой беседы всем развязывает язык - и вопросы формулируются лучше, и ответы даются пространнее, - объясняет историк. - Устные лекции длятся по 1,5-2 часа, у экрана люди столько высидеть не могут, если не показывать еще какие-то картинки, на одних разговорах».

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В планах у храма Александра Невского - конечно же, продолжение встреч с псковичами, неравнодушными к родному городу и его истории. Следить за анонсами лекций можно в официальной группе храма Александра Невского ВК и группе Паломнической службы храма. Здесь же можно посмотреть видеозаписи прошлых лекций.

«Наши исторические онлайн-лекции проводятся с известными людьми, историками, археологами, архитекторами, педагогами, писателями и другими культурными деятелями, - подчеркивают в храме. - Каждый четверг в 17.55 часов присоединяйтесь к нашей дружной команде!»