Знаменитым выпускникам Псковской Губернской гимназии посвятят онлайн-встречу «Вечеров на Печерском подворье»

В пятницу, 29 мая, в 18.30 состоится онлайн-трансляция лекции «В начале жизни школу помню я...» (Л.А.Зильбер, В.А.Каверин, И.А.Кикоин, В.М. Брадис, Ю.Н. Тынянов и другие).
Лекция пройдет в рамках традиционных встреч «Вечера на Печерском Подворье», которые организуются в Никольском храме Подворья Псково-Печерского монастыря для экскурсоводов и прихожан.
Лектор: Тамара Вересова, председатель Псковского отделения Союза краеведов России.
Адрес подворья: Псков, ул. Некрасова, 33.
Тел. для справок: 8-953-230-37-77 (Валентина Павловна).
Трансляцию можно будет посмотреть в группе «Паломническая служба «Подворье» во ВКонтакте https://vk.com/club190237111.