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Церковь / Партнеры и проекты

Думать не о себе, а о ребенке: Русская Классическая гимназия в Пскове объявила набор учеников в 1 и 2 классы

29.05.2020 18:15|ПсковКомментариев: 0

Современная система российского образования вызывает у родителей много вопросов. Неудивительно, что в последнее время все большую популярность приобретают негосударственные школы и курсы, которые предлагают альтернативные методики обучения. Образовательная система «Русская классическая школа» (РКШ) именно так и начиналась -с поиска актуальных подходов в образовании и воспитании, а точнее -с возвращения к классической педагогической парадигме, применявшейся в дореволюционной и советской школе.

Сегодня по данной программе в России успешно работают сотни школ, центров, большинство из которых организованы при православных приходах, монастырях, подобно церковно-приходским школам.

Наталья Воронюк, инициатор открытия подобной школы в нашем городе, рассказала о том, как будет организовано обучение детей, какие учителя будут помогать маленьким псковичам в освоении новых знаний.

К истокам

- Наталья, когда и как возникла идея открытия школы с программой РКШ?

- В нашем случае идея возникла чуть больше года назад. Мой младший сын, на тот момент был будущий первоклассник. Вопрос о том, куда же он пойдет учиться, был насущным. Я понимала, что обычная традиционная школа для нас точно не вариант.

Наш старший сын в 2011 году пошел учиться в престижную образцовую государственную школу. Патинированные двери с резными ручками, интерактивные доски, классическая музыка вместо традиционных звонков… Но программа была непонятна и сложна уже с первого класса. Информация в учебниках «закодирована». Как же малышу-первокласснику в ней разобраться? Ежедневные многочасовые выполнения домашних заданий. Вместе с потерей времени и здоровья родителей, «таял» познавательный интерес у ребенка. В результате пробелы в знаниях из первого класса автоматически перешли во второй и т.д. Все это превратилось в огромный «снежный ком»: отсутствие элементарных знаний, неумение работать с учебным материалом, отсутствие желания читать книги, даже развлекательные, и невладение собственной «русской» речью, я уже не говорю про иностранные языки. Мне не хотелось, чтобы и младший ребенок прошел этот печальный путь.

Одна из моих московских однокашниц, многодетная мама, жена священника, поделилась успехами своего ребенка. Она показала тетради-прописи, в которых аккуратным почерком были выведены элементы букв, слова, написанные пером. Я была потрясена! Неужели это написано ребенком 1 класса? Так началось мое знакомство с программой «Русская Классическая Школа».

После того как мой муж был назначен в 2019 году настоятелем храма Успения с Пароменья, у нас появилась возможность открыть семейную школу для детей наших прихожан и всех желающих. Два моих сына тоже учатся по этой программе. Название нашей школе мы дали говорящее само за себя: Русская Классическая гимназия.

- Вы педагог по образованию? Вы обучались преподаванию именно по программе РКШ?

- Да, у меня есть педагогическое образование и стаж более 25 лет. Что касается РКШ, я прошла все возможные обучающие тренинги и курсы, которые предоставляются учредителями этой программы в Москве, Петербурге, имею соответствующий подтверждающий документ.

- Как вы все-таки пришли к мысли о создании школы, а не просто эпизодических курсов для школьников?

- Мы начинали с подготовительных занятий для детей 4-6 лет, которые проходили 2-3 раза в неделю. А затем родители обратились ко мне с вопросом: «Что же дальше?». По мере знакомства с программой, с преподавателями, мамы и папы видели результаты своих детей, и решение не отдавать детей в обычную школу формировалось у них само собой. Так и возникла идея создания гимназических классов для девочек и мальчиков, раздельных, как в «старые добрые времена».

У меня есть опыт создания школ, запуска образовательных процессов. Это по счету уже четвертый проект. Самая первая школа действует уже более 20 лет в самом центре Москвы.

- Дети получат аттестат по окончанию школы?

- Все наши детки на семейном образовании, которое с каждым годом становится все более и более популярным в России. Все межитоговые контрольные и аттестации, они сдают в обычных школах, или аттестационных центрах. Соответственно, аттестаты об образовании они получают там же.

Гимназисты

- Когда и где начнется обучение?

-Как обычно, с 1 сентября. А 1 июня начнутся подготовительные адаптивные занятия для наших будущих первоклашек.

- Сколько планируется классов? Сколько детей вы можете принять?

- В этом учебном году помещения позволяют нам принять только по 1 классу девочек и мальчиков в первый класс. Во второй класс пока ждем только мальчиков. Наполняемость не более 12 человек.

- Кто преподает в гимназии?

- У нас есть преподаватели высшей категории, есть учителя со стажем более 20 лет, специалисты, занимающиеся научной работой.

Но, самое главное, наши преподаватели – это люди, которые пришли в педагогику по призванию, по велению сердца. Благодаря программе, точнее сказать ее наполнению, любви к своему делу и к детям, учителя не уходят с уроков истощенными морально и душевно. Наоборот, каждый урок дает новый заряд сил для творчества, новых открытий. Дети отвечают тем же, и каждый раз с нетерпением ждут новых встреч.

Зерна знаний

- Есть ли православная и нравственная составляющие в данной программе?

- Да, в учебнике по словесности 1 класса есть темы, посвященные храму и церковным праздникам. Со второго класса дети знакомятся с церковно-славянской Азбукой. Пишут в прописях славянские буквы с орнаментами и вязью. В элитных английских школах изучают альма-матер европейских языков – латынь. Наши корни сохранились в церковно-славянском языке.

С третьего класса добавляется предмет Молитвослов, с четвертого – Часослов. Материал в учебниках изложен в детской доступной форме.

Нравственная сторона затрагивает и воспитывает души юных читателей уже с первых рассказов и картинок. Это же Ушинский! Наш русский гений педагогики.Если Чехов считался знатоком человеческой души, то Ушинский -знаток детской психологии. До сих пор нет аналогов тому, что создал он.

- В чем главные плюсы этой программы, с вашей точки зрения?

- Один из главных плюсов – это наши учебники, «те самые», по которым занимались наши бабушки и дедушки. Что такое хороший учебник? Это точность формулировок и установления понятий, простота в рассуждениях и сжатость в изложении. Мало какой из современных учебников может этим похвастаться. А мы занимаемся как раз по таким книгам. Они писались десятилетиями, а не за 1 год по заказу Министерства образования. Материал доступен и понятен детям. Он изложен с учетом их возрастных и психологических возможностей.

Отсутствует понятие «заигрывания» с детьми. Уже с первых уроков дети познают, что учеба –это труд.

Важное место занимает дисциплина. Детям такого возраста «опасно» предоставлять свободу во время уроков. Дисциплина у нас есть и в тетрадях – уроки чистописания предусмотрены до 6 класса включительно.

В начальных классах отсутствует чтение «на скорость». Во главу угла ставится осознание прочитанного, а не механический бег глазами по знакомым знакам. Ребенок протараторил «нечто», а мозг еще далеко позади. Такой поход полностью отбивает желание читать: сейчас очень низкий процент детей, которые любят книги. Наши дети видят радость в чтении.

Уникальность программы заключается еще и в том, что она рассчитана на так называемых «середнячков», то есть на большинство детей. При этом если дети переходят из нашей школы в обычную, они с легкостью вливаются в общеобразовательную программу.

- А если наоборот: ребенок из общеобразовательной школы соберется к вам во второй класс?

- Какое-то время придется постараться, наверстать незнакомый материал. Практика показывает, это вопрос решаемый.

- Каковы результаты обучения юных псковичей в РКШ - можно гордиться их успехами?

- Это наши звезды! Многие дети раскрываются психологически. Кто был рассеянный -стал более собранным.Пугливые, закомплексованные дети почувствовали себя увереннее. Они очень стараются -с удовольствием работают на уроке, тянут руки. Одним словом - процесс идет!

- Кто вас поддерживает, помогает?

- Прежде всего, приход Успения с Пароменья. Откликнулся Елеазаровский монастырь. По благословению митрополита Тихона, они дали нам возможность разместить 1 класс для девочек на подворье монастыря, мальчики занимаются в арендуемых помещениях. Подворье Псково-Печерского монастыря в Пскове, тоже готовы духовно поддержать наших гимназистов – молитвой, советом, добрым пастырским словом.

У нас, как и у любой из школ, много забот и обязательств не только перед учениками, родителями, но так же и перед преподавателями, арендаторами. Есть необходимость в оснащении классов оборудованием и мебелью. Мы нуждаемся и будем признательны меценатам и неравнодушным людям, которые смогут, по силам, поддержать нашу гимназию!

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Источник: Псковская Лента Новостей
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