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Как псковские святые русский город на Амуре защитили, расскажут на Александро-Невских беседах

Александро-Невские беседы онлайн, приуроченные к дню памяти псковского князя Довмонта-Тимофея, пройдут 4 июня, в четверг, в 18.00.

Тема лекции - «Явление псковских князей Довмонта-Тимофея и Всеволода-Гавриила защитникам Албазинского острога в лето 1679».

Речь пойдет о малоизвестных страницах истории защиты Дальневосточных рубежей Российского государства в XVII веке от войск маньчжуров и небесном покровительстве в этой обороне псковских святых Довмонта-Тимофея и Всеволода-Гавриила.

Лекцию читает сотрудник отдела религиозного образования и катехизации Псковской епархии Максим Кузнецов.

Трансляция состоится ЗДЕСЬ.