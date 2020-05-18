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10 книг этого лета от издательства «Вольный странник» Псково-Печерского монастыря

Издательство Псково-Печерского монастыря «Вольный странник», главным редактором которого является митрополит Псковский и Порховский Тихон, представляет вашему вниманию подборку ярких летних книг – новых и уже знакомых, смешных и грустных, с острым сюжетом и тех, что заставляют заглянуть в себя.

Не забудьте, что в честь праздника Святой Троицы издательство объявило 20%-ную скидку на все книги. Акция продлится с 6 по 14 июня. Успейте порадовать себя и своих близких!

Итак, книги, за чтением которых стоит провести это лето.

«Икона». Джорджия Бриггс

Православная антиутопия. Необычная книга – читается как остросюжетная повесть, а влияние оказывает как книга духовная.

Двенадцатилетняя американская школьница Ефросинья Мэфьюз, православная по вероисповеданию, становится свидетелем и участником страшных событий, когда христианство истребляется в прямом смысле «огнем и мечом». И официальный предлог, оправдывающий эти деяния, «нетолерантность» Церкви.

Как много каждый читатель найдет в образе этой девочки своих собственных черт! Ведь кто из нас не сомневался, не боялся, не боролся со своими грехами? Но самым важным в результате остается в жизни только один вопрос: кого мы выберем, с кем останемся – с Богом или с князем мира сего?

«Несвятые Святые». Митрополит Тихон (Шевкунов)

Наверное, уже читали? Предлагаем перечитать этим летом любимую книгу, и вновь отправиться в путешествие по страницам удивительных рассказов вместе с митрополитом Тихоном. И вновь пережить те незабываемые эмоции.

А если вы вдруг не успели прочитать, то прямо сейчас заказывайте «Несвятые святые». И это будет одно из самых ярких впечатлений этого лета.

«Орто.docx. Записки непрозорливого священника». Протоиерей Сергий Адодин

Остроумная, полемическая, задевающая за живое – всё это о книге протоиерея Сергия Адодина.

Статьи автора вот уже несколько лет выходят на портале Православие.ru и неизменно привлекают внимание читателей – оригинальным юмором и актуальными темами.

Здесь есть над чем посмеяться от души, а есть над чем подумать со всей серьезностью. Автор находит примеры из жизни и, отталкиваясь от них, разматывает клубок современных проблем. Он заставляет нас посмотреть на себя чуть-чуть со стороны. Чаще – трагикомическими парадоксами.

«Земляничные луга». Протоиерей Алексий Лисняк

Настоящая летняя книга, после которой так тепло и хорошо на душе. Простая, с непридуманными историями обычных деревенских жителей.

После прочтения сборника хочется жить, верить и надеяться. Рассказы дают человеку надежду и веру в то, что не все еще потеряно. Когда веришь, жить легче. Вот эту-то веру — веру в Бога и внушает проза отца Алексия Лисняка.

«Каюсь, что я не ангел». Протоиерей Андрей Ткачев

Как выжить православному христианину в мире, где он окружен агрессивной средой безбожия? Эта книга - практическое указание по преодолению специфических соблазнов нашего времени, когда грех принимается за норму, а безгрешие – за странность и опасную болезнь.

«Радовать и радоваться» Практические советы архимандрита Иоанна (Крестьянкина)

Это сборник необычных текстов. В те годы, когда достать духовные книги в России было почти невозможно, архимандрит Иоанн (Крестьянкин) раздавал эти машинописные листочки своим духовным детям в утешение и ободрение.

Несмотря на то, что отец Иоанн не всегда являлся автором этих размышлений и наставлений, они, несомненно, - неотъемлемая часть его духовного опыта.

Таких листочков самого разного содержания было много. В этой книге собраны именно те советы, которые помогают жить без уныния и печали.

«Юродивый». Преподобный Гавриил (Ургебадзе)

«Многим знакомо, как непросто найти в жизни человека, которому захочется открыть свою душу...» Именно с этой строки начинается книга о старце Гаврииле Ургебадзе. ⠀⠀

Эта книга станет созвучной духовной потребности каждого из нас найти опытного наставника, способного оживить для нас смысл Христовых заповедей. Проповеди и наставления архимандрита Гавриила актуальны сейчас как никогда.

Слова его любящего сердца способны прикоснуться к душе каждого человека.

«Преподобный старец Симеон»

Преподобный Симеон (Желнин) — один из самых почитаемых Псково-Печерских старцев ХХ века. Истинный подвижник, он по благодати Божией стяжал дар чудотворения и рассуждения. Бесценные советы старца, удивительные истории из его жизни, воспоминания современников, получивших помощь по молитвам святого, собраны теперь вместе в новой книге, посвященной преподобному Симеону.

«У пещер «Богом зданных». Диакон Георгий Малков и Петр Малков

Наставления Псково-Печерских старцев, удивительные воспоминания их духовных чад, истинные чудеса нашего времени и сокрытые от людского взора духовные битвы — об этом Вы прочитаете в книге «У пещер «Богом зданных».

Жизнеописания как уже прославленных Церковью святых, так и менее известных подвижников благочестия—есть живая школа православной мудрости и веры. И в наше время святые являют нам яркие, живые образы «Божиих людей», которые и теперь ходатайствуют за нас пред престолом Божиим, «ибо у Него все живы».

«Жить в присутствии Бога». Архимандрит Эмилиан (Вафидис)

Книга наполнена изречениями старца Эмилиана на самые важные темы:

- Божественный Промысл и цель человеческой жизни

- Добродетели и страсти

- Молитва и богослужение

- Семейная жизнь и красота монашества

- Наши отношения с ближними.

Живое и выразительное слово старца укрепляет и дает вдохновение для продолжения духовного пути. Следуя его советам, каждый сможет испытать истинную радость жизни в присутствии Бога.

Найти эти книги вы можете найти на сайте издательства Псково-Печерского монастыря «Вольный Странник».

Приобретая продукцию «Вольного Странника», вы вносите свой вклад в столь необходимую сегодня реставрацию Псково-Печерского монастыря, и ремонт древних храмов Псковской епархии.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

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