Церковь / Партнеры и проекты

Задать неудобные вопросы священнику приглашают псковичей

Неудобные вопросы священнику предлагают задать псковичам. 10 июня на эти вопросы ответит игумен Августин (Заярный), насельник Псково-Печерского монастыря.

Видеотрансляция онлайн-беседы состоится после воскресной Божественной литургии в Никольском храме подворья Псково-Печерского монастыря в группе в соцсети ВКонтакте. Начало в 18.30.

«Многие не решаются задавать свои вопросы священнику при личной встрече или не имеют такой возможности, - отметили организаторы встречи. - У псковичей есть возможность получить развернутые ответы на интересующие вопросы».

Прислать вопросы можно любым удобным способом:

- на электронную почту: podvorie.pskov@gmail.com

- в сообщения группе: https://vk.com/topic-149338145_39479057

- в ветке обсуждений: https://vk.com/podvorie_pechory_monastery?w=wall-149338145_9715.