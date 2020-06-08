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Братья наши меньшие в Псково-Печерском монастыре. ФОТО и ВИДЕО

Фото здесь и далее - https://vk.com/ppmonastery

«Все животные и растения созданы Богом и имеют душу», - говорил старец Псково-Печерского монастыря отец Иоанн (Крестьянкин). Неслучайно в обители по сей день очень бережно и любовно относятся к братьям нашим меньшим. Здесь, рядом с монахами, мирно и спокойно живут и маленькие, и большие - звери и зверики.

Белки

Знаменитые печорские белки могли бы стать одним из символов монастыря. Запасливые, терпеливые, они пользуются постоянным неподдельным интересом у многочисленных паломников. Для них на вековых деревьях обители обустроены маленькие деревянные домики.

Белки в Печорах очень дружелюбны и не боятся людей. Кормление - приветствуется! Так что, как только будут разрешены визиты в обитель, запасайтесь орешками и вперед! Орешки могут быть любыми - грецкие, фундук, кедровые, главное - чтобы они были в скорлупе.

Косули

Если белок в Печорах не счесть, то косули здесь - животные штучные, у них даже имена есть - Венчик, Душка. Впрочем, благодаря самым благоприятным условиям проживания их становится все больше на Святой горке - именно это место они облюбовали для себя в обители.

Говорят, печорские косули привередливые - только одуванчики им подавай, причем, наисвежайшие. На самом деле они не откажутся и от подножной травы, и от зеленых ароматных луговых и кустовых «веников», которыми в прошлом году усердно обеспечивали их «Волонтеры культуры». Что уж говорить о яблоках, которыми Святая горка радует их каждый август!

Конь

В ноябре прошлого года на монастырском дворе появился новый житель - конь Туман. В мгновение ока он стал самой настоящей звездой инстаграмов и страничек «ВКонтакте». Каурый красавец с белой полосой на лбу и глубокими проникновенными глазами запал в душу не только монахам и трудникам, но и паломникам.

Впрочем, конь, конечно, не для красоты в обитель взят. Он успевает не только восхитить всех фотографов, но и помочь братии по хозяйственной части.

Коровы

Рядом с древними крепостными стенами обители можно увидеть не только паломников, но еще и мирно пасущихся на поле коровок и бычков. Запас свежих молочных продуктов очень важен в поддержании жизнедеятельности монастыря. Неслучайно одно из важных послушаний здесь - уход за «кормилицами и поилицами». Вот как вспоминал об этом послушании митрополит Псковский и Порховский Тихон в книге «Несвятые святые»:

«Когда наступила осень и выпас закончился, мне дали новое послушание — трудиться на коровнике. Это уже было посложнее. В монастыре за чистотой и порядком следят строго, и требовалось быть внимательным — без задержки убирать навоз и снова подсыпать опилки. А то корова может лечь на навоз, вымя ссохнется, и коровка заболеет. В монастырском стаде было тридцать пять буренок.

Сена запасали вдоволь, так что производство навоза шло весело, исправно и круглосуточно — только поспевай.

Как-то, помню, морозной зимней ночью, часа в четыре, я еле ноги волочил, глаза слипались, а коровы все — бух да бух! плюх да плюх!.. Наконец вроде выдалось затишье. Я повалился на видавший виды потертый диванчик и сразу задремал. Но скоро сквозь сон до меня донеслось требовательное: плюх-бух! Потом снова, настойчивее: бух-плюх!

Приоткрыв глаза, я увидел при тусклом свете электрической лампочки корову, которая стояла в своем стойле прямо напротив меня над кучей свежего дымящегося навоза и призывно помахивала мне хвостом. Еще бы ей не радоваться: поела душистого сена, поспала вдоволь, сделала свое дело и теперь ждет, когда я уберу. Но сил никаких не было! Коровка подождала-подождала и, шумно вздохнув, улеглась. Но прилегла, умница, правильно — на чистые опилки, только хвост лежит в куче навоза и кисточка по нему поигрывает туда-сюда. Кисточка все больше разбухает, но это ведь не вымя, корова не заболеет. К тому времени я, городской человек, это уже знал и со спокойной совестью снова провалился в сон.

Но наконец пришло время продирать глаза и браться за лопату. Я слегка подтолкнул сапогом ту самую корову, чтобы она поднялась и можно было под ней прибрать. А коровка совсем разыгралась: с ноги на ногу переступает, хвостом широко машет, и вдруг, когда я наклонился, — хлоп меня прямо по лицу набухшей, отяжелевшей кисточкой хвоста! Мгновенно рот, глаза, нос, уши — все залепило навозом! Сначала я был так ошеломлен, что даже замер от неожиданности и обиды. Но потом, не помня себя, изо всех сил замахнулся на корову лопатой и…

И тут вспомнил, что нам заповедано Христом подставлять другую щеку. Это если нас оскорбит человек. А тут — неразумная тварь. Лопата опустилась сама собой. Я утер навоз и слезы рукавом телогрейки, повернулся к выцветшим бумажным иконкам на стене, перекрестился и, все еще плача от обиды, принялся за уборку…»

Котики

Если монахи появляются в обители исключительно по собственному духовному исканию, то коты приходят сюда самыми разными путями.

Кто-то сам прибивается к теплому хлебному двору, некоторых подбрасывают еще котятами, а есть и те, кто, заблудившись и отбившись от хозяев, вливается в новую монастырскую семью. Один из самых известных печорских котов, с завидной частотой появляющийся на фотографиях паломников, - кот Лелик. Хотя по окрасу это, скорее, кошка. В любом случае - пушистый, упитанный образец кошачьих с ушами-кисточками не может не растопить сердце любого, кто его видит.

Недавно в монастыре появился еще один кот, который обоснованно претендует в нашем обзоре на звание царя зверей - рыжий роскошный мейн-кун.

Увидев фото в соцсетях, подписчики сразу начали фантазировать, какое имя можно было бы дать этому чуду природы. Огонек, Апельсин, РыжЕГ... А еще - Людвиг, ведь кроме фото, на просторах Интернета появилось еще и видео, на котором митрополит Псковский и Порховский Тихон исполняет на фисгармонии для своего домашнего питомца бетховенскую «К Элизе».

Но, похоже, главный кот Псково-Печерского монастыря сам выбрал себе имя: он отзывается только тогда, когда его зовут «Владыка!».

Елена Никитина