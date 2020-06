Церковь / Партнеры и проекты

Онлайн-концерт российских рок-звезд и псковской молодежи пройдет «В окрестностях Изборска»

14 июня состоится онлайн-концерт российских звезд и псковской молодежи. Мероприятие, организованное Молодежным центром Троицкого собора города Пскова, Олегом Шавкуновым (Шарром) и творческим клубом «Феникс», пройдет в Печорах в рамках проекта «Добровольцы культуры. Псков».

Вас ждут следующие исполнители:

- TheToyZBand (г. Псков)

- ТК «Феникс» (г. Печоры)

- Антон Горбунов, один из лучших бас-гитаристов России (г. Москва)

- Олег Шарр Шавкунов, барабанщик, перкуссионист экс-Аквариум, Оле Лукойе, Welcome to the club (г. Санкт-Петербург)

- Алексей Зубарев, гитарист Аквариума (г. Санкт-Петербург)

- Игорь Тимофеев, саксофон, флейта, гитара, Аквариум, Welcome to the club (г. Санкт-Петербург)

- Антон Боярских, тромбон, Аквариум, Маркшейдер Кунст, Welcome to the club (г. Санкт-Петербург)

Концерт будет сопровождаться художественным перформансом от члена Союза художников России Натальи Земляной.

Трансляция с хутора «Вдохновение» пройдет на YouTube-канале «Феникс Печоры» Phoenix Pechory 14 июня в 19.00.