Онлайн-концерт российских рок-звезд и псковской молодежи пройдет «В окрестностях Изборска»

14 июня состоится онлайн-концерт российских звезд и псковской молодежи. Мероприятие, организованное Молодежным центром Троицкого собора города Пскова, Олегом Шавкуновым (Шарром) и творческим клубом «Феникс», пройдет в Печорах в рамках проекта «Добровольцы культуры. Псков».
Вас ждут следующие исполнители:
- TheToyZBand (г. Псков)
- ТК «Феникс» (г. Печоры)
- Антон Горбунов, один из лучших бас-гитаристов России (г. Москва)
- Олег Шарр Шавкунов, барабанщик, перкуссионист экс-Аквариум, Оле Лукойе, Welcome to the club (г. Санкт-Петербург)
- Алексей Зубарев, гитарист Аквариума (г. Санкт-Петербург)
- Игорь Тимофеев, саксофон, флейта, гитара, Аквариум, Welcome to the club (г. Санкт-Петербург)
- Антон Боярских, тромбон, Аквариум, Маркшейдер Кунст, Welcome to the club (г. Санкт-Петербург)
Концерт будет сопровождаться художественным перформансом от члена Союза художников России Натальи Земляной.
Трансляция с хутора «Вдохновение» пройдет на YouTube-канале «Феникс Печоры» Phoenix Pechory 14 июня в 19.00.