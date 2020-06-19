Церковь / Партнеры и проекты

Песнопения храмов Пскова попадут на интерактивную карту сакральных пространств Древней Руси

Аудиоматериалы церковных песнопений псковских храмов будут использованы для создания интерактивной звуковой карты сакральных пространств Древней Руси, сообщает mitropolia.spb.ru.

Этот проект, представленный обществом «Культурное и духовное наследие», стал одним из победителей второго конкурса на предоставление грантов президента РФ на развитие гражданского общества в 2020 году.

Цель - составление интерактивной звуковой интернет-карты древних церквей Северо-Запада России. Планируется, что будут изучены звуковые особенности храмов и проведена видеозапись серии концертов-лекций (продолжительностью 45-60 минут каждый) с исполнением произведений XII-XVII веков, которые могли звучать в стенах этих храмов.

Для записи концертов-лекций выбраны шесть храмовых объектов Новгорода, пять храмов Пскова и три храма Старой Ладоги. Из 14 храмов 11 внесены в список культурного наследия ЮНЕСКО. Каждому храму будет подобран свой репертуар из 5-8 песнопений, имеющих к нему непосредственное отношение.

Концерты будут доступны для посещения всеми желающими; предполагается также организовать онлайн-трансляции. Партнеры проекта - Санкт-Петербургская государственная консерватория, Псковский госуниверситет, хор духовенства Санкт-Петербургской митрополии, Псковская и Санкт-Петербургская епархии, Псково-Изборский, Новгородский и Староладожский музеи-заповедники.