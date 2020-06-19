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О новинках издательства «Вольный странник» рассказал митрополит Тихон. ВИДЕО

Митрополит Псковский и Порховский Тихон записал второе видео, в котором рассказал о новинках издательства Псково-Печерского монастыря «Вольный странник», главным редактором которого он является.

В частности, он представил ряд книг, изданных для детей. Особое внимание митрополит Тихон посоветовал обратить на книгу «Блокадный бегемот и девочка». «Уверен, что для детей это будет интересная книга, которая с особой стороны расскажет о грозных трагических событиях», - отметил он. Еще одно необычное издание - «10 заповедей для детей» Светланы Бутовой. Малышам книга придется по душе: она написана простым языков, в ней есть задания, вопросы, лабиринты и, конечно же, яркие иллюстрации. Также митрополит Тихон рассказал о пазлах для детей и книге-раскраске «Четыре времени года», выпущенных «Вольным странником», и заметил, что печорской детворе очень нравятся эти новинки издательства.

Также владыка Тихон уделил время рассказу о многочисленных книгах, которые заинтересуют взрослую аудиторию. Это, например, поразительная «Икона» Джорджии Бриггс, сборник рассказов очевидцев «Война и вера», «Радовать и радоваться» архимандрита Иоанна Крестьянкина, книга поучений архимандрита Эмилиана Вафидиса, в которой с высоты духовного опыта рассказывается об аскетике, семейной жизни.

В списке рекомендаций владыки Тихона оказалось и исследование «Романовы. От предательства до расстрела» главного специалиста Архива РФ Владимира Хрусталева. В этом научном труде, рассчитанном на широкий круг читателей, собраны в хронологическом порядке трагические события, которые связаны со свержением Николая II и с гибелью царской семьи.

Митрополит Тихон представил серию книг «Всегда радуйтесь», «Непрестанно молитесь», «За все благодарите»: в этих трех книгах, вдохновленных словами апостола Павла, собраны мысли и советы известных греческих проповедников. Поделился владыка и своими впечатлениями от книг, посвященных старцам Псково-Печерского монастыря: «Молитва все исправит», «Бессильно зло, мы вечны, с нами Бог», «Учитесь сохранять семью», «Миром правит Бог», «Рассуждай и действуй».

Владыка поблагодарил всех, кто откликнулся на его первое видео и приобрел книги, изданные в обители. «Книг много - мы стараемся для вас и для обители, - отметил владыка Тихон. - Берегите себя и читайте, погружайтесь в духовную литературу!»