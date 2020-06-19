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О храме Рождества Пресвятой Богородицы в Старом Изборске рассказали на канале «Спас»

На телеканале «Спас» вышла передача из цикла «Вернем жизнь храму», посвященная храму Рождества Пресвятой Богородицы в Старом Изборске. Об этом сообщает официальный сайт Псковской епархии.

Древний Изборск, основанный Трувором, братом Рюрика. Место паломничества всех православных людей. Считается, что преподобный Серапион Изборский — псковский чудотворец был основателем девичьего монастыря в городе Изборске.

От древней обители осталась сегодня лишь знаменитая церковь Рождества Пресвятой Богородицы — памятник архитектуры федерального значения 17-го века. Серапионовы мощи покоятся здесь же, под спудом храма. В храме происходят чудеса самообновления икон 18-19-го веков. Традиционно церкви на Псковской земле строили на целебных источниках. Богородичный чудотворный родник раньше бил прямо от алтаря храма.

После революции большевики засыпали землёй источник живой веры; но он вышел чуть ниже. Туда за исцелением приезжают многие паломники со всей России. Однако храм Рождества Богородицы от этого пострадал; потому что стены замыкают-погибает уникальный деревянный иконостас 18—го века; пол прогнил и проломился. Кровля проржавела, храм необходимо срочно ремонтировать. Но на сегодняшний день нет даже проекта реставрации, который стоит немалых денег. Приход маленький и состоит в основном из жителей обнищавших деревень.

Свои пожертвования можно перечислить по номеру карты Сбербанка помощника настоятеля — 4276 5100 1448 0427 Марианна Дмитриевна К.