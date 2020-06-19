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Об утраченной церкви Запсковья расскажут на онлайн-встрече

Онлайн-лекция в рамках Александро-Невских бесед состоится в четверг, 25 июня, в 18.00.

Тема встречи: «Церковь Иоанна Архиепископа Новгородского на Запсковье». Лектор: Арсений Постников, старший научный сотрудник отдела редких и рукописных книг Псковского музея-заповедника.

Онлайн-лекция - это возможность узнать про средневековый Псков чуть больше, посмотреть объекты культурного наследия, не выходя из дома, дачи или маршрутки.

Трансляция лекции пройдет на странице Паломнической службы храма Александра Невского.