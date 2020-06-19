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О спасении деревенского храма в Псковском районе рассказал телеканал «Спас». ВИДЕО

Фото: https://vk.com/hramarhangelmihail

На телеканале «Спас» вышла передача из цикла «Вернем жизнь храму», посвященная храму Архистратига Михаила в Мельницах.

В феврале 2014 года в храме произошел пожар, настолько сильный, что тушение его заняло два дня. В пламени сгорели бесценные иконы, реликвии, священнические облачения.

С тех пор церковь стоит без кровли и в ней даже начали расти кусты. Причина возгорания была на крыше, куда выходила труба печного отопления. Тогда, 6 лет назад, пожарным удалось спасти колокольню и Мирожский предел, который отремонтировали на скорую руку для того, чтобы продолжать богослужения.

Храм - памятник деревенского классицизма 19 века — был большим и благолепным, с тремя приделами: Никольским; иконы Божией Матери Мирожская и центральным - Архангельским.

Протоиерей Георгий Ушаков служит здесь уже более 30 лет, он — художник по образованию и прямой потомок прославленного флотоводца — святого праведного Федора Ушакова. Ему уже 83 года, сил становится все меньше и меньше, из постоянных прихожан несколько старушек.

Отец Георгий будет рад любой помощи и, не смотря ни на что, продолжит служить до победного конца; ведь он потомок того, кто за всю свою жизнь не проиграл ни одного сражения.

Взываем откликнуться и перечислить посильные пожертвования по номеру карты Сбербанка 5336 6902 5944 0669.