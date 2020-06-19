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Настоятель храма Константина и Елены ответит на «неудобные вопросы священнику» о православии

Завтра, 30 июня в 18.30, в Никольском храме подворья Псково-Печерского монастыря состоится онлайн-встреча с настоятелем храма Константина и Елены протоиереем Романом Лединым. Отец Роман ответит на «Неудобные вопросы священнику».

Многие не решаются задавать свои вопросы священнику при личной встрече или не имеют такой возможности - у вас будет возможность получить ответ на интересующий вас вопрос.

Вы можете присылать ваши вопросы на электронную почту: podvorie.pskov@gmail.com или в сообщения группы «Подворье Псково-Печерского монастыря в Пскове».

Трансляцию и в дальнейшем - запись беседы - можно будет посмотреть в этой же группе.