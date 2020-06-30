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Будущие студенты Санкт-Петербургской духовной академии будут жить при Псково-Печерском монастыре

Объявляется набор студентов на заочное отделение Санкт-Петербургской духовной академии с обучением по программе очного отделения и c проживанием при Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре.

При Псково-Печерском монастыре возрождается семинария, которая исторически была при обители. В настоящее время абитуриенты поступают на заочное отделение Санкт-Петербургской духовной академии и становятся студентами этой духовной школы России.

Студенты, желающие пройти полный курс стационарного дневного образования по курсу бакалавриата, будут проживать при Псково-Печерском монастыре и ежедневно посещать лекции и семинары, на которых получат такой же объем знаний, как и студенты очного отделения.

Занятия будут проходить в специально открытом образовательном лектории при Псково-Печерском монастыре. Читать лекции будут преподаватели Санкт-Петербургской духовной академии и вузов Санкт-Петербурга, а также ведущие специалисты духовных школ и вузов Москвы.

Пастырские дисциплины, которым уделят особое внимание во время учебного процесса в Псково-Печерском монастыре, будет преподавать духовенство обители, имеющее высшее духовное образование и большой пастырский опыт, основанный на традициях старцев и духовников этой древнейшей обители.

Данная форма обучения объединяет возможности Санкт-Петербургской и Московской духовных школ, а также пастырский опыт духовников Псково-Печерского монастыря.

Желающим поступить на заочное отделение Санкт-Петербургской духовной академии с проживанием при Псково-Печерском монастыре в 2020 году необходимо внимательно ознакомиться с информацией для абитуриентов на сайте Санкт-Петербургской духовной академии: https://spbda.ru/applicants-for-bachelor-external/

Согласно приказу Министерства науки и высшего образования Российской Федерации № 726 от 15.06.2020 года «Об особенностях приема на обучение по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2020/21 учебный год», прием документов в этом году осуществляется только в дистанционной форме.

Документы, необходимые для поступления, предоставляются (направляются) в религиозную организацию – духовную образовательную организацию высшего образования «Санкт-Петербургская духовная академия Русской Православной Церкви» в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в электронную форму путем сканирования) до 31 июля 2020 года на адрес электронной почты: pechoryds@yandex.ru.

На обучение по основным профессиональным образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата заочной формы обучения по направлению подготовки служителей РПЦ богословско-пастырского факультета Санкт-Петербургской духовной академии с проживанием при Псково-Печерском монастыре принимаются лица православного вероисповедания мужского пола в возрасте от 16 до 33 лет, имеющие среднее общее, среднее профессиональное или высшее образование, холостые или в первом браке.

Обучение бесплатное. Во время обучения всем студентам предоставляется проживание и питание.

Вступительные испытания будут проходить с 3 по 5 августа 2020 года в Псково-Печерском монастыре.

При приеме на заочное отделение академии на обучение по программе бакалавриата установлен следующий перечень вступительных испытаний:

«Закон Божий» – собеседование;

«Сочинение на церковно-историческую тему» – профессиональное испытание;

«Русский язык» (тест) – письменный экзамен.

Программу вступительных испытаний для абитуриентов заочного отделения бакалавриата можно посмотреть ЗДЕСЬ >>>