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Один из старейших монахов Псково-Печерской обители рассказал о себе проекту «Несвятые святые - наши дни». ВИДЕО

Опубликована третья серия видеорубрики «Несвятые святые - наши дни», которую ведет на своем YouTube канале православное издательство «Вольный Странник».

В рамках проекта насельники Псково-Печерского монастыря впервые рассказывают о своей жизни, как они пришли в монастырь, о своих послушаниях и о том, какие удивительные истории происходили в стенах любимой обители.

В новом видео своей историей делится один из старейших насельников монастыря, иеромонах Нил (Григорьев).

Вы наверняка помните его как дьякона Виктора из главы «Приходской дом в Лосицах и его обитатели»: «Из тюрьмы отец Виктор вынес непоколебимую веру в Бога, полное презрение к любым трудностям и такой веселый нрав, что от его неиссякаемых рассказов мы в самом буквальном смысле в изнеможении падали под стол от смеха. А еще он привнес в нашу благочестивую жизнь тюремную лексику, от которой, как мы его ни корили, освободиться так и не смог» (митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов).