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Студенты-участники археологической экспедиции встретились с митрополитом Тихоном

20 июля началась студенческая историко-археологическая экспедиция по Псковской области в рамках проекта Высоко-Петровского монастыря по изучению исторических некрополей: «Русская мемориальная культура как способ патриотического воспитания и формирования исторической памяти современной молодежи».

Экспедиция началась с посещения ансамбля Псково-Печерского монастыря, сообщают в Российском православном университете. Группу студентов из пяти московских вузов в древней русской обители принял митрополит Псковский и Порховский Тихон.

В рамках встречи участники межвузовской экспедиции рассказали о целях своей поездки и проводимых исследованиях на территории Псковской области и в завершение общения получили в подарок книгу «Несвятые святые».

По словам студентов Российского университета дружбы народов, приехавших для обучения в Россию из Эквадора и входящих в состав экспедиционной группы: «Личное общение с митрополитом является одним из важных факторов в составлении их впечатления от посещения Псковского региона, часть памятников которого связана с великими именами в истории России, с династиями, в том числе иностранными, принявшими вместе с присягой Русскому государству и православную веру».

Митрополит Тихон выразил поддержку интересу студентов к изучению русского православного надгробия XVIII-XX веков и освещению своей работы в процессе экспедиции, что позволит привлечь внимание широкой аудитории к ее результатам, а также в целом — к изучению исторических надгробий как объектов материальной и духовной культуры.

Участники экспедиции помимо Псково-Печерского монастыря с 20 по 26 июля также посетят Псковский кремль (Кром), Мироносицкое, Дмитриевское, Иоанно-Богословское городские кладбища, Мирожский монастырь, Пушкинские Горы и другие памятники культурного и духовного наследия.

Добавим, межвузовский проект, организованный Высоко-Петровским монастырем при поддержке Московской епархиальной комиссии по работе с вузами и научным сообществом, реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации. Рабочая группа проекта сформирована на кафедре библейской истории и древнего права Российского православного университета святого Иоанна Богослова.