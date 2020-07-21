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Тур на Талабы организуют для псковичей 25 июля

21.07.2020 09:54|ПсковКомментариев: 0

Отдых на природе, путешествие туда, где жил прототип героя знаменитого фильма «Остров» Павла Лунгина, наслаждение свежим воздухом сосново-еловых рощ и купание в Псковском море (так называют местные жители Псковско-Чудское озеро) - все это и многое другое ждет участников светского тура, который 25 июля организует паломническая служба «Вольный странник».

В ближайшую субботу состоится увлекательная поездка на Талабский архипелаг, который находится в  25 километрах от Пскова, среди бескрайних вод Псковского озера. Сложнейшая многовековая история этого места соединяет в себе военную, духовную и культурную ценность не только для псковского народа, но и для всей России.

Вы совершите увлекательное путешествие на катере по глади Псковского озера, посетите остров им. Залита (храм Николая Чудотворца), где более 40 лет настоятелем служил всемирно известный отец Николай Гурьянов, ставший прототипом героя фильма «Остров».

А еще у вас будет возможность прогуляться по острову Белов – памятнику природы регионального значения, настоящему раю дикой природы. Здесь встречается большое разнообразие птиц, в том числе занесенных в Красную книгу. Также вы сможете увидеть и насладиться сохранившейся сосново-еловой рощей, которой очень гордятся местные жители. Вам представится возможность для отдыха на природе, где вы сможете посидеть у ровной голубой глади Псковского озера, послушать крики чаек и искупаться.

Каждый путешественник, посетивший эти места, ощутит массу приятных впечатлений и испытает весь спектр эмоций: от восторга до умиротворения.

В стоимость поездки входит:

- комфортабельный автобус;

- катер;

- услуги экскурсовода.

По всем вопросам обращаться: +7 (921) 703-03-33; 233-662, 233-663.

https://vk.com/vstranniktravel

Источник: Псковская Лента Новостей
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