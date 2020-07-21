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Паломнический центр «Троицкий» приглашает в путешествия по святым местам Псковской области

25 и 31 июля паломнический центр «Троицкий» приглашает в увлекательные поездки по красивейшим местам Псковской земли.

Так, 25 июля псковичи и гости города могут отправиться в Свято-Благовещенскую Никандрову пустынь. Вы посетите целебные источники обители: «Иконы Казанской Божией матери», «Преподобного Никандра», «Святых апостолов Петра и Павла», «Животворящего Креста Господня», «Преподобного Александра Свирского». Для группы паломников будет организована экскурсия по обители и обед в монастырской трапезной.

Участники путешествия 31 июля посетят Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, Мальской монастырь, Изборскую крепость, Словенские ключи, Труворово городище. На обратном пути после Изборска запланирован визит на экоферму, где можно покормить страусов и посетить мини-зоопарк.

Вас ждут интересный авторский рассказ гида паломнического центра «Троицкий», прекрасные и незабываемые впечатления, солнечное настроение и яркие фотокадры в любую погоду, чаепитие со свежей выпечкой из соборной трапезной.

Записаться в поездку и уточнить подробности можно по телефону: 8-921-505-93-05.

Паломнический центр «Троицкий» - с нами всегда интересно!