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Здесь русский дух: псковичей приглашают в Пушкинские Горы

30 июля паломническая служба Псково-Печерского монастыря «Вольный странник» организует экскурсионную поездку в Пушкинские горы.

Путешествие начнется с отправления в город Остров. Река Великая имеет необычное русло, рукава ее обтекают большой остров. Благодаря этому в Псковской области появился город с названием Остров.

Здесь можно увидеть Спасо-Казанский Симанский женский монастырь, где хранится чудесная святыня - икона Казанской Божией Матери, вокруг которой ходит интересное предание.

Вы сможете также прогуляться по уникальным цепным мостам - одному из лучших образцов архитектуры мостов ХIХ века. Это единственные цепные транспортные мосты, сохранившиеся на территории России.

Далее участники путешествия отправятся в Пушкинские горы. Вы сможете посетить Свято-Успенский Святогорский мужской монастырь. Главнейшая святыня монастыря - икона Богородицы Одигитрия, по преданию была найдена около 1566 года пастухом Тимофеем на одном из холмов в окрестностях города Воронич (ныне городище Воронич в составе музея-заповедника А.С. Пушкина).

Вы побываете на родовом кладбище Ганнибаллов - Пушкиных, где похоронены дедушка, бабушка, мать, отец поэта, а также увидите место упокоения А.С. Пушкина.

Вас ждут в самых интересных пушкинских уголках, оказавших большое влияние на творчество Александра Сергеевича: в Михайловском погуляете по парку, увидите знаменитую еловую аллею им. А.П. Керн и остров уединения, а в Тригорском побываете в музее-усадьбе Осиповых-Вульф - друзей поэта.

Здесь каждый насладится настоящими русскими красотами!

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