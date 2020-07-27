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Один из лучших бас-гитаристов примет участие в онлайн-концерте проекта «Добровольцы культуры»

В рамках проекта «Добровольцы культуры», который реализуется в Псковской области на средства президентского гранта, состоится очередная серия онлайн-концертов «В окрестностях Печор». Сегодня, 30 июля, пройдет трансляция концерта, в котором примут участие многочисленные местные группы и солисты, а также один из лучших бас-гитаристов России Антон Горбунов.

В частности, зрители увидят выступления участников группы «Профессор джаз» Василисы Паринкиной и Николая Плеханова, лидера группы TheToyZBand Тахира Ташпулатова. Среди псковских участников - два дебютанта: новые молодежные коллективы «Ватага» и «No Mercy» (третья группа готовится к сентябрьским выступлениям в Пскове).

Кроме того, всех зрителей ждет супербонус: мастер-класс от Антона Горбунова.

Начало концерта - в 19.30. Ссылки на трансляцию появятся в 19.00 в группе молодежного центра «Троицкий» во ВКонтакте.

Добавим, что концерты проводятся в рамках проекта «Добровольцы культуры Псков» вместе с печорским Творческим клубом «Феникс» и его руководителем Александром Бушуевым. Проект поддержан Фондом президентских грантов.

Антон Горбунов — российский композитор, бас-гитарист и педагог. Основатель групп «День Творчества», Galeo (фанк, фьюжн, современный инструментальный джаз) и этно-джазовое трио Kle2Go.

В 2000-х сотрудничал с Валерием Сюткиным, в 2005 году принимал участие в одном из лучших концертов Сюткина в Кремле. Деятельность молодого исполнителя не ограничивается работой с исключительно джазовыми направлениями. Он успешно сотрудничает с Александром Марковым, скрипачом из США, представляющим 3-х часовую скрипичную сюиту для рок-ансамбля.

В 2003 году Антон Горбунов представил широкой публике свою сольную программу в столичном клубе «Б2». В этом же году он записал сольную пластинку «Идея Fix», а затем принял предложение певца и рок-гитариста Владимира Кузьмина об участии в составе группы «Динамик». В 2004 году Горбунов записывался в рок-опере «Раскольников» композитора Эдуарда Артемьева.

Список джазменов, с которыми сотрудничал Горбунов, впечатляет. Среди них отечественные звезды П. Чекмаковский, И. Бойко, В. Горский, Л. Слепнер, А. Герасимов, С.Чернышов, зарубежные — Чарли Морено, Эрик Мариентал, Дейв Коз, Фил Перри, Бобби Харден, Ти Стивенсон, Натан Вильямс и другие. В последние годы Антон плотно сотрудничает с такими коллективами, как «Sound Cake», «Jazz Aero», «Marimba Plus», «Транс-Атлантик». Он активный участник трех российских фестивалей «Bazz Day» 2006, 2007 и 2010 года, «Джаз-Глобус» в Иерусалиме, European Bassday 2007 года.