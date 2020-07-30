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Побывать на островах Талабского архипелага приглашают псковичей и гостей города



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Кто-то называет эти острова удивительными, кто-то - незабываемыми, кому-то они открывают красоту духовного подвига, а кому-то - уникальный уклад жизни с простыми обычаями и радостями.

9 августа состоится организованная поездка на Талабские острова, расположенные в Псковском озере в 25 км от Пскова, и у вас будет возможность найти свое определение для этой земли. В любом случае - она точно не оставит вас равнодушными!

Участников поездки ждет прогулка по острову Залита с посещением Храма Николая Чудотворца, в котором хранится Смоленская икона Божией Матери, домика старца Николая Гурьянова, которого при жизни называли «живым святым», и места его упокоения.

Далее вы посетите остров Верхний (о. им. Белова), где сможете окунуться в мир дикой, нетронутой природы.

Организатор поездки - паломническая служба «Вольный странник».

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