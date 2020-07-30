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ПЛН покажет в прямом эфире онлайн-встречу памяти отца Павла Адельгейма в годовщину его гибели

В среду, 5 августа, в 15:00 Псковская Лента Новостей покажет в прямом эфире на сайте и в YouTube-аккаунте онлайн-встречу памяти отца Павла Адельгейма. Она будет проходит в доме священника - на месте его гибели.

Вести мемориальное мероприятие будет близкий друг семьи отца Павла, заслуженный артист РФ, актер Псковского академического театра драмы Виктор Яковлев.

Напомним, отца Павла Адельгейма 5 августа 2013 года убил ударом ножа в его собственном доме 27-летний выпускник операторского факультета ВГИКа Сергей Пчелинцев, приехавший к священнику из Москвы по совету знакомых для духовной помощи и проживший у него несколько дней. В феврале 2014 года судья Псковского городского суда постановила отправить убийцу отца Павла на принудительное лечение в психиатрический стационар.

Зрители трансляции встречи памяти увидят место убийства священника, его кабинет, где он уединялся для молитвы и работы над проповедями. Во встрече примут участие гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда. Также будут показаны видеофрагменты из семейного архива отца Павла, зрители услышат воспоминания тех, кто близко знал его и впечатления тех, открыл для себя личность псковского пастыря уже после его смерти. По возможности на связь выйдут родные и близкие из других городов и стран.

Также в этот день, 5 августа, в 9:00 в храме св. Жен Мироносиц, где в последнее время служил Павел Адельгем, будет совершена Божественная литургия, а затем, в 10:30 пройдет панихида на могиле отца Павла у южной стены храма.

Напомним, отец Павел Адельгейм был священником Русской православной церкви, протоиереем, клириком Псковской епархии, церковным публицистом. Он родился 1 августа 1938 года в Ростове-на-Дону. После ареста матери жил в детдоме, затем вместе с матерью находился на принудительном поселении в Казахстане. Оттуда переехал в Киев к родственникам и в 1954 году он стал послушником Киево-Печерской лавры.

В 1956 году, когда ему исполнилось 18 лет, Павел Адельгейм поступил в Киевскую духовную семинарию. В 1959 году был исключён из семинарии игуменом Филаретом (Денисенко) по политическим мотивам. В том же году рукоположён архиепископом Ермогеном (Голубевым) во диакона к Ташкентскому кафедральному собору.

В 1964 году, по окончании Московской духовной академии, назначен священником в город Каган Узбекской ССР. В 1969 году построил новый храм, освящённый во имя святителя Николая.

В том же году арестован за распространение самиздата по статье 190-1 «распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй»: у священника нашли много стихов поэтов Серебряного века (Ахматовой, Цветаевой, Мандельштама, Волошина). «Суд решил, что все эти произведения писал я сам, а приписывал их известным поэтам», — вспоминал впоследствии сам отец Павел. Поводом к аресту священник позднее называл донос своего однокашника по Киевской семинарии Макария (Свистуна).

В течение года содержался во внутренней тюрьме КГБ в Бухаре. В 1970 году был осуждён на 3 года лагерей по обвинению в «клевете на советский строй».

В 1971 году, в ходе волнений в ИТУ посёлка Кызылтепа, потерял правую ногу. Освободился из заключения инвалидом в 1972 году. Служил в Фергане и Красноводске.

С 1976 года - клирик Псковской епархии.

Служил в Дмитриевском храме, Троицком соборе, восстановил придел святителя Николая в церкви Апостола Матфея в Писковичах. В 1989 стал настоятелем первого из нововозвращенных псковских храмов – церкви святых Жен Мироносиц, восстановление которой стало одним из главных дел его жизни.

В 1992 году при храме святых Жен Мироносиц открыл приходскую общеобразовательную православную школу регентов с полным циклом общешкольного и музыкального образования. В 1993 году при храме святого апостола Матфея в деревне Писковичи открыл приют для сирот-инвалидов.

В 1997 году он закончил строительство храма святого целителя Пантелеймона на территории Псковской областной Психиатрической больницы – для духовного окормления пациентов больницы и жителей поселка Богданово.

До 22 февраля 2008 года был настоятелем храма святых Жен Мироносиц. Освобождён от должности указом архиепископа Псковского и Великолукского Евсевия (Саввина), но с сохранением права службы.

В последние годы жизни служил в храме святых Жен Мироносиц (со Скудельниц) на Мироносицком кладбище, обжаловал в суде новый устав прихода, зарегистрированный новым настоятелем, и смог добиться, что этот документ признали незаконным.

Деяния широко известного в православном мире псковского пастыря по достоинству оценил назначенный в мае 2018 года на Псковскую кафедру митрополит Тихон (Шевкунов), который заговорил об отце Павле на первой же своей пресс-конференции в новом статусе 21 июня 2018 года: «Конечно о. Павла помнят и любят в Псковской епархии. Кто-то соглашается с его жесткой позицией, кто-то с ней не соглашается. Но в том, что это был выдающийся пастырь и человек, любящий Церковь Божию, человек, который трудился ради Христа, — в этом сомнений нет. И потому с доброй памятью мы вспоминаем о нем. В том числе о том, что он сделал для псковичей и для Псковской церкви».