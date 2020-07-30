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Каждую субботу псковичей и гостей города приглашают в организованные поездки на острова Залита и Белов

Вы хотите отвлечься от повседневных забот и оказаться там, где есть все для спокойного отдыха - природа, тишина, красота и душевный мир? Тогда отправляйтесь на Талабы! Это два удивительных острова - Талабск (Залита) и Верхний (Белов). Паломнический центр «Троицкий» организует поездки сюда каждую субботу - 8, 15, 22 и 23, 29 и 30 августа.

Остров Талабск подарит вам встречу с храмом святителя Николая ХVIII века, в котором находится чудотворный образ Божией Матери «Благодатное Небо», домик, в котором жил отец Николай Гурьянов и место его упокоения.

На острове Верхний (Белов) вас ждет мир дикой, нетронутой природы. Вы посетите храм Петра и Павла, который появился в XV веке благодаря преподобному Досифею Верхнеостровскому. Под алтарем храма находится церковь, в которой молился преподобный Досифей, и где под спудом покоятся его святые мощи. Состоится прогулка по острову к Досифеевой горке.

Уточнить подробности и записаться на экскурсию можно по телефону 8-921-505-93-05

Стоимость поездки - 2400 рублей. В стоимость включены:

- комфортабельный автобус из Пскова до д.Б.Толба и обратно,

- переправа на катере по озеру от д.Б.Толба до о. Талабск, с о. Талабск до о. Верхний, с о.Верхний обратно до Б.Толбы,

- экскурсионное сопровождение,

- комплексный обед в ресторане «Ёрш» на о.Талабск (очень вкусно и большие порции!)

Место сбора – территория псковского Кремля у Колокольни Свято-Троицкого кафедрального собора. Стандартное время отправления – 9.00. Возможны небольшие изменения по времени отправления на указанные в августе даты.

* Предоплата 1000 рублей. с человека. В случае отсутствия гостя на заявленной экскурсии предоплата возвращается в 50-процентом объёме.

** Организатор оставляет за собой право отменить экскурсию с возвратом денежных средств в случае неблагоприятных погодных условий, создающих возможную угрозу жизни и здоровью пассажиров при водной переправе на Талабские острова.