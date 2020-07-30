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Побывать на праздничном Валааме и в загадочных Кижах приглашает псковичей «Вольный странник»

Паломническая служба «Вольный странник» приглашает псковичей и гостей города в поездку по удивительной летней Карелии: насладиться красотой православного праздничного Валаама и окунуться в загадочные истории острова Кижи.

Поездка состоится 17-20 августа. Заявки принимаются по тел.: +7 921 703-03-33; 233-662; 233-663.

Программа тура:

17 августа (понедельник) Псков-Петрозаводск

Отправление из г. Пскова в г. Петрозаводск.

18 августа (вторник) Кижи

Посадка на «Метеор» (теплоход на подводных крыльях) на причале в Петрозаводске.

Отправление рейса.

Переход по Онежскому озеру на остров Кижи

Прибытие в музей-заповедник «Кижи»

Пешеходная экскурсия по острову

Осмотр памятников Кижского архитектурного ансамбля, посещение крестьянской усадьбы, знакомство с традиционными старинными ремеслами.

Вы увидите 22-главую церковь Преображения Господня, колокольню - усадьбу заонежского крестьянина, часовню Архангела Михаила, комплекс сельскохозяйственных построек (амбар, мельница, баня и др.), церковь Воскрешения Лазаря.

Вы сможете посетить церковь Покрова Пресвятой Богородицы и увидеть сохранившиеся шедевры карельской иконописи, а также зайти в один из крестьянских домов.

После экскурсии свободное время

Отправление «Метеора» с острова

Переход по Онежскому озеру

Прибытие в Петрозаводск

Ужин. Заселение в хостеле

19 августа (среда) Петрозаводск – Сортавала - Валаам

Отправление в г. Сортавала

Отправление на метеоре на о. Валаам

Пешеходная экскурсия «Новый Иерусалим»

Маршрут экскурсии пройдет по пешеходному кольцу с посещением церкви Воскресенского скита, осмотром Гефсиманского скита, Успенской церкви и часовни Вознесения на горе Елеон, обзорной экскурсией по центральной усадьбе Валаамского Спасо-Преображенского мужского монастыря.

Посещение главного действующего храма монастыря – величественного Спасо-Преображенского собора, где покоятся мощи святых основателей обители - преподобных Сергия и Германа Валаамских Чудотворцев. В ходе экскурсии вам предстоит увидеть Успенскую трапезную церковь – самую старую из сохранившихся на Валааме, и церковь Валаамской иконы Божией Матери, освященную в 2002 г., осмотреть келейные корпуса и хозяйственные постройки, а также полюбоваться недавно отреставрированным храмом иконы Божией Матери.

Паломнический обед в трапезной монастыря или в трапезной Воскресенского скита

Отправление на метеоре в г. Сортавала

Прибытие в г. Сортавала

Отправление в Псков

20 августа (четверг) Сортавала - Псков

Прибытие в г. Псков

В стоимость программы входит:

Транспортные услуги по программе;

Проживание в хостеле;

Питание по программе;

Входной билет на о. Кижи;

«Метеор» на о. Кижи;

«Метеор» на о. Валаам;

Услуги экскурсоводов.

Контактная информация

http://vstrannik.ru

https://vk.com/vstranniktravel

https://www.instagram.com/volnyj_strannik/?igshid=1uq80nhr6htba

Псков, улица Советская набережная д.1/2

+7 (8112) 233-662, +7 (8112) 233-663, +7921-703-0333

График работы: пн.-пт. 10.00-18.00 (без обеда)

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