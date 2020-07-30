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Церковь / Партнеры и проекты

Побывать на праздничном Валааме и в загадочных Кижах приглашает псковичей «Вольный странник»

05.08.2020 19:15|ПсковКомментариев: 0

Паломническая служба «Вольный странник» приглашает псковичей и гостей города в поездку по удивительной летней Карелии: насладиться красотой православного праздничного Валаама и окунуться в загадочные истории острова Кижи.

Поездка состоится 17-20 августа. Заявки принимаются по тел.: +7 921 703-03-33; 233-662; 233-663.

Программа тура:

17 августа (понедельник) Псков-Петрозаводск

Отправление из г. Пскова в г. Петрозаводск.

18 августа (вторник) Кижи

  • Посадка на «Метеор» (теплоход на подводных крыльях) на причале в Петрозаводске.
  • Отправление рейса.
  • Переход по Онежскому озеру на остров Кижи
  • Прибытие в музей-заповедник «Кижи»
  • Пешеходная экскурсия по острову

Осмотр памятников Кижского архитектурного ансамбля, посещение крестьянской усадьбы, знакомство с традиционными старинными ремеслами.

Вы увидите 22-главую церковь Преображения Господня, колокольню - усадьбу заонежского крестьянина, часовню Архангела Михаила, комплекс сельскохозяйственных построек (амбар, мельница, баня и др.), церковь Воскрешения Лазаря.

Вы сможете посетить церковь Покрова Пресвятой Богородицы и увидеть сохранившиеся шедевры карельской иконописи, а также зайти в один из крестьянских домов.

  • После экскурсии свободное время
  • Отправление «Метеора» с острова
  • Переход по Онежскому озеру
  • Прибытие в Петрозаводск
  • Ужин. Заселение в хостеле

19 августа (среда) Петрозаводск – Сортавала - Валаам

  • Отправление в г. Сортавала
  • Отправление на метеоре на о. Валаам
  • Пешеходная экскурсия «Новый Иерусалим»

Маршрут экскурсии пройдет по пешеходному кольцу с посещением церкви Воскресенского скита, осмотром Гефсиманского скита, Успенской церкви и часовни Вознесения на горе Елеон, обзорной экскурсией по центральной усадьбе Валаамского Спасо-Преображенского мужского монастыря.

Посещение главного действующего храма монастыря – величественного Спасо-Преображенского собора, где покоятся мощи святых основателей обители - преподобных Сергия и Германа Валаамских Чудотворцев. В ходе экскурсии вам предстоит увидеть Успенскую трапезную церковь – самую старую из сохранившихся на Валааме, и церковь Валаамской иконы Божией Матери, освященную в 2002 г., осмотреть келейные корпуса и хозяйственные постройки, а также полюбоваться недавно отреставрированным храмом иконы Божией Матери.

  • Паломнический обед в трапезной монастыря или в трапезной Воскресенского скита
  • Отправление на метеоре в г. Сортавала
  • Прибытие в г. Сортавала
  • Отправление в Псков

20 августа (четверг) Сортавала - Псков

Прибытие в г. Псков

В стоимость программы входит:

  • Транспортные услуги по программе;
  • Проживание в хостеле;
  • Питание по программе;
  • Входной билет на о. Кижи;
  • «Метеор» на о. Кижи;
  • «Метеор» на о. Валаам;
  • Услуги экскурсоводов.

Контактная информация

http://vstrannik.ru

https://vk.com/vstranniktravel

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Псков, улица Советская набережная д.1/2

+7 (8112) 233-662, +7 (8112) 233-663, +7921-703-0333

График работы: пн.-пт. 10.00-18.00 (без обеда)

pskovstrannik@yandex.ru

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Теги: #путешествие
Источник: Псковская Лента Новостей
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