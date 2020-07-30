Побывать на праздничном Валааме и в загадочных Кижах приглашает псковичей «Вольный странник»

Паломническая служба «Вольный странник» приглашает псковичей и гостей города в поездку по удивительной летней Карелии: насладиться красотой православного праздничного Валаама и окунуться в загадочные истории острова Кижи.
Поездка состоится 17-20 августа. Заявки принимаются по тел.: +7 921 703-03-33; 233-662; 233-663.
Программа тура:
17 августа (понедельник) Псков-Петрозаводск
Отправление из г. Пскова в г. Петрозаводск.
18 августа (вторник) Кижи
Осмотр памятников Кижского архитектурного ансамбля, посещение крестьянской усадьбы, знакомство с традиционными старинными ремеслами.
Вы увидите 22-главую церковь Преображения Господня, колокольню - усадьбу заонежского крестьянина, часовню Архангела Михаила, комплекс сельскохозяйственных построек (амбар, мельница, баня и др.), церковь Воскрешения Лазаря.
Вы сможете посетить церковь Покрова Пресвятой Богородицы и увидеть сохранившиеся шедевры карельской иконописи, а также зайти в один из крестьянских домов.
19 августа (среда) Петрозаводск – Сортавала - Валаам
Маршрут экскурсии пройдет по пешеходному кольцу с посещением церкви Воскресенского скита, осмотром Гефсиманского скита, Успенской церкви и часовни Вознесения на горе Елеон, обзорной экскурсией по центральной усадьбе Валаамского Спасо-Преображенского мужского монастыря.
Посещение главного действующего храма монастыря – величественного Спасо-Преображенского собора, где покоятся мощи святых основателей обители - преподобных Сергия и Германа Валаамских Чудотворцев. В ходе экскурсии вам предстоит увидеть Успенскую трапезную церковь – самую старую из сохранившихся на Валааме, и церковь Валаамской иконы Божией Матери, освященную в 2002 г., осмотреть келейные корпуса и хозяйственные постройки, а также полюбоваться недавно отреставрированным храмом иконы Божией Матери.
20 августа (четверг) Сортавала - Псков
Прибытие в г. Псков
В стоимость программы входит:
Контактная информация
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