В честь дня рождения издательства «Вольный Странник» действует скидка 20% на все книги

В честь своего дня рождения издательство Псково-Печерского монастыря «Вольный Странник» дарит скидку 20% на все книги. Акция продлится с 6 по 9 августа. Успейте порадовать себя и своих близких!
Приобрести книги можно на сайте издательства Псково-Печерского монастыря «Вольный Странник».
Приобретая продукцию «Вольного Странника», вы вносите свой вклад в столь необходимую сегодня реставрацию Псково-Печерского монастыря, и ремонт древних храмов Псковской епархии.
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