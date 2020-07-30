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Печерскому старцу Агапию посвящена очередная серия проекта «Несвятые святые - наши дни». ВИДЕО

Православное издательство «Вольный Странник» опубликовало на своих официальных аккаунтах новое видео в рамках проекта «Несвятые святые - наши дни».

В восьмой серии монахиня Надежда (Бакшаева) рассказывает свою историю. Матушка Надежда двенадцать лет была келейницей старца схиархимандрита Агапия (Агапова), до принятия великой схимы - архимандрита Афиногена. Подвижнической жизнью старец стяжал дар прозорливости, был братским духовником и нес особое послушание – изгонял бесов. Простосердечный и любвеобильный, имевший особую силу молитвы, отец Афиноген принадлежит к цвету истинного псково-печерского старчества.

Жизнеописание старца Афиногена можно найти в книге о Псково-Печерских подвижниках благочестия XX века «У пещер Богом зданных.

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