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Лучшие студенты российских художественных вузов выехали на пленэр в Псково-Печерский монастырь. ФОТО

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III этап проекта «Передвижная академия искусств» в регионах России проходит в Печорах. Лучшие студенты Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина и Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова работают под руководством замечательного педагога - Ильи Лысенкова.

Проект «Передвижная академия искусств» в регионах России — победитель грантового конкурса Российского фонда культуры «Творческие люди», осуществляемого в рамках национального проекта «Культура», в номинации «Изобразительное искусство».

Образовательно-просветительский проект, организованный Центром кинофестивалей и международных программ, представляет собой комплекс мероприятий в области изобразительного искусства, направленных на духовно-нравственное воспитание молодежи, пробуждение интереса к историческому и культурному наследию России и раскрытие творческих возможностей личности.

Проект предоставляет участникам уникальную возможность расширить кругозор, самосовершенствоваться духовно и профессионально, помогает социализации личности и более осознанному определению характера своей деятельности в будущей жизни.

Особое внимание организаторы уделяют образовательному процессу, который должен быть направлен не только на передачу определенных знаний, умений и навыков, но и на разноплановое развитие студентов, раскрытие их способностей и таких качеств, как инициативность, фантазия, самобытность, то есть всего того, что относится к индивидуальности человека.

В рамках проведения «Передвижной академии искусств» проходят мастер-классы и пленэр, а также организованы экскурсионно-образовательные мероприятия с посещением музеев и лекториев.

Проект проходит в несколько этапов в четырех городах российских городах. Так, первый этап стартовал с 18 по 28 июля в городе Волоколамске на территории Иосифо-Волоцкого монастыря. Второй этап прошел в Звенигороде с 20 по 30 июля на территории Саввино-Сторожевского монастыря.

Третий этап проходит в Печорах со 2 по 12 августа на территории Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, а заключительный четвертый этап участники проведут в Ясной Поляне с 28 сентября по 8 октября этого года.

Занятия пройдут под руководством опытных преподавателей российских ВУЗов, а именно: Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, Московского Государственного Академического Художественного Института им. В.И.Сурикова и Московского Государственного Областного Университета (кафедра живописи).

По итогам проведения проекта будет организована большая художественная выставка в Москве на одной из центральных музейных площадок столицы с участием лучших работ, сделанных на мастер-классах и пленэре.