Паломнические поездки на Талабы. РАСПИСАНИЕ

Паломническая служба Псково-Печерского монастыря «Вольный странник» разместила в своей группе во ВКонтакте актуальное расписание поездок на Талабские острова в августе и сентябре.
Даты поездок:
Август: 16, 24, 30.
Сентябрь: 6, 13, 20, 27.
Программа:
Прогулка по острову Залита с посещением Храма Николая Чудотворца, в котором хранится Смоленская икона Божией Матери, домика старца Николая Гурьянова, которого при жизни называли «живым святым» и место его упокоения.
Далее - посещение острова Верхний (о. им. Белова), где вы окунетесь в мир дикой, нетронутой природы.
Заявки принимаются по тел.: +7 921 703-03-33; 233-662; 233-663.
Стоимость поездки: 1400/1300 рублей.
В стоимость входит:
- Транспортные услуги по программе;
- Катер;
- Услуги экскурсовода.
Более подробная информация - в группе во ВКонтакте https://vk.com/vstranniktravel.
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