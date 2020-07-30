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Паломнические поездки на Талабы. РАСПИСАНИЕ

Паломническая служба Псково-Печерского монастыря «Вольный странник» разместила в своей группе во ВКонтакте актуальное расписание поездок на Талабские острова в августе и сентябре.

Даты поездок:

Август: 16, 24, 30.

Сентябрь: 6, 13, 20, 27.

Программа:

Прогулка по острову Залита с посещением Храма Николая Чудотворца, в котором хранится Смоленская икона Божией Матери, домика старца Николая Гурьянова, которого при жизни называли «живым святым» и место его упокоения.

Далее - посещение острова Верхний (о. им. Белова), где вы окунетесь в мир дикой, нетронутой природы.

Заявки принимаются по тел.: +7 921 703-03-33; 233-662; 233-663.

Стоимость поездки: 1400/1300 рублей.

В стоимость входит:

- Транспортные услуги по программе;

- Катер;

- Услуги экскурсовода.

Более подробная информация - в группе во ВКонтакте https://vk.com/vstranniktravel.

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