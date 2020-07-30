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Неравнодушных горожан просят помочь в восстановлении купели святого Пантелеимона в Пскове

Источник святого целителя Пантелеимона, расположенный на территории одного из древнейших псковских монастырей, является местом, куда приходят погрузиться жители Пскова, паломники и военнослужащие воинской части, расположенной по соседству.

Для завершения благоустройства купели необходимо установить крест и купол на кровле купели, подшить крышу, установить отливы, вставить окна (вместо временных заполнений), установить перила в купели, благоустроить прилегающую территорию, а также провести электричество и установить светильники.

На краудфандинговом ресурсе начинание.ру объявлен сбор помощи для восстановления купели. Святой источник, на месте которого сейчас располагается купель издавна является местом паломничества псковичей и жителей других городов. Благоустройство и утепление купели, а также проведение туда электричества и замена перил позволят безопасно окунуться в освященную воду, как в сильные морозы так и в темное время суток.

В настоящее время благодаря неравнодушным людям в рамках возрождения древнего монастыря удалось возвести стены и кровлю.

Монастырь Святого Пантелеимона назывался «В бору», так как на правом берегу Великой, при впадении в нее реки Черехи когда-то шумели боровые леса. А еще монастырь иногда называли «Дальним», чтобы отличить его от одноимённого монастыря на «Красном дворе» в городе («Пантелеимон ближний», в настоящее время не сохранился, располагался рядом с Покровской башней).

Обитель была известна уже в первой половине XIV века благодаря упоминанию в летописи. В 1341 году князь псковский Александр Всеволодович, недовольный заключением союза между псковичами и Великим княжеством Литовским, разгневался на жителей города и уехал из Пскова, а горожане ехали за ним до самого Пантелеймона, упрашивая остаться.

Летопись еще дважды упомянет монастырь: в 1396 году, когда от образа Пресвятой Богородицы Смоленской в Пантелеимоновой обители текли слезы, и в 1450 году - тогда псковичи встречали здесь Владыку Новгородского и Псковского Евфимия, который, к слову, участвовал в примирении Новгорода и Пскова с князем Иваном III Васильевичем (Великим).

Известностью и особым вниманием обитель обязана своим местоположением близ большой южной дороги и переправы через реку Череха. По сути, это была стратегически важная точка в оборонной системе города: переправа через Череху была очень важна, поскольку через нее к Пскову подходила Старая Новгородская дорога, которая шла от Великого Новгорода вдоль реки Черехи со стороны Шелони и Ильмень-озера. Эта дорога в XI-XIII вв., в период прямого вхождения Пскова в территорию Новгородской республики получила для псковичей первостепенное значение (по мнению историков, этот факт может косвенно подтверждать раннее зарождение обители (в XIII веке) и ее значение для Пскова в качестве южного форпоста).

В период учреждения псковской митрополии, при псковском епископе Геннадии в 1596 г. по грамоте царя Феодора Иоанновича обитель стала выполнять роль загородного дома псковских архиереев. Из монастыря было взято много харатейных книг XIII и XIV веков в Московскую Патриаршую библиотеку.

Очередные перестройки производились после Смутного времени (новгородцы, выступавшие против псковичей, уничтожали храмы в окрестностях Пскова) и шведской осады. Эти события также могли принести очередные разрушения, бедствия и запустение. Основываясь на изображениях сохранившегося в руинах Пантелеимоновского храма, историки отмечают, что его формы и декоративное убранство принадлежат к эпохе русского барокко к. XVII - нач. XVIII вв., а вместо высокой колокольницы при храме была устроена простая псковская невысокая звонница о двух столпах с перекладиной.

В начале XIX века летняя архиерейская резиденция переместилась в Снетогорский монастырь, и Пантелеимоновский монастырь был окончательно упразднен - от него оставалась только каменная церковь с пристройкой и звонница. Без должного внимания она быстро обветшала и уже к 70-м годам XIX века пришла в запустение. Служб в ней не производилось.

Однако на этом история древнего монастыря не прекратилась. Благодаря стараниям псковского губернатора Михаила Борисовича Прутченко и епископа Нафанаила в конце XIX века церковь освятили и возобновили богослужения, а осенью 1905 года по инициативе епископа Арсения для поддержания прихода открыли двухгодичную школу псаломщиков. Для нее построили одноэтажный каменный дом и небольшую островерхую надвратную колокольню «в русском стиле».

В 1923 году храм был закрыт, спустя 7 лет строения бывшего монастыря были переданы кирпичному заводу «Череха-Луковка».

Во время фашистской оккупации монастырский комплекс сильно пострадал: в годы Великой Отечественной войны здесь находился немецкий конный двор. Около 1942 года церковь Пантелеимона была взорвана бомбой. Рядом с монастырем проходила линия «Пантера», и в нескольких метрах от колокольни сохранился ДОТ.

После войны Пантелеимон дальний находился в забвении и запустении. Новой страницей в его жизни стал XXI век. Постановлением Псковского областного собрания депутатов от 30.01.1998 года №542 «Об утверждении государственного списка недвижимых памятников истории и культуры, подлежащих охране как памятники местного значения» на государственную охрану был поставлен «Дом жилой (Арсеньевская школа)».