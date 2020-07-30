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Об утраченной псковской церкви расскажет гость Александро-Невских онлайн-бесед

В четверг, 13 августа, в 18:00 в онлайн-формате пройдет очередная лекция из цикла Александро-Невских бесед на тему «Утраченные церкви Пскова. Церковь Святого Власия на старом Торговище» (Псков, Власьевский спуск).

Трансляция лекции будет проходить в соцсети ВКонтакте.

Лектор: Арсений Постников, старший научный сотрудник Отдела редких и рукописных книг Псковского музея-заповедника

Священномученик Власий, епископ Севастийский, известен своей праведной, благочестивой жизнью. Он был единодушно избран жителями и рукоположен во епископа города Севастии. Было это в царствование римских императоров (307 - 324) - жестоких гонителей христиан. Святому Власию приходилось укреплять своих пасомых, посещать заключенных, поддерживать мучеников.

Многие скрывались от преследователей в пустынных и уединенных местах. Власию также пришлось удалиться на гору Аргеос, где он подвизался в пещере. К нему приходили дикие звери и кротко ждали, пока святой окончит молитву и благословит их; больных животных святитель исцелял, возлагая на них руки».