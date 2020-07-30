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Паломнический центр Псково-Печерского монастыря временно не ведет прием

Паломнический центр Псково-Печерского монастыря временно не принимает паломников. Как сообщалось ранее, у одной сотрудницы был обнаружен COVID-19.

Кроме того, как стало известно из сообщения пресс-службы Псковской епархии, опубликованного сегодня на официальном сайте pskov-eparhia.ru, в последние дни в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре произошла вспышка коронавирусной инфекции. Заразилось несколько человек из братии и сотрудников обители: четыре насельника монастыря госпитализированы, еще десять с легкой и бессимптомной формами COVID19 изолированы в монастыре.

Заболевшим оказывается вся необходимая помощь. Митрополит Тихон благодарит сотрудников Роспотребнадзора, псковских врачей и врачей Псково-Печерского монастыря за самоотверженный труд.

Добавим, что в настоящее время богослужения в Псково-Печерском монастыре проводятся только на монастырских площадях с соблюдением необходимой санитарной дистанции между молящимися. Для прихожан и паломников совершается только общая исповедь.

На праздник Успения Пресвятой Богородицы богослужения будут проходить в обычном режиме за исключением того, что все они будут совершаться на монастырских площадях под открытым небом. Также в этом году будет отменен крестный ход вокруг монастыря.