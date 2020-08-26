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Домик милосердия открылся в Пскове. ФОТО

25 августа на Подворье Псково-Печерского монастыря состоялось освящение и открытие Домика милосердия. Благодаря этой площадке группа псковских добровольцев благотворительного фонда «Старость в радость» сможет вести активную работу по поддержке пожилых людей, которые живут в интернатах Псковской области.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей, инициатором открытия стало Подворье Псково-Печерского монастыря. Усилиями Подворья был сделан ремонт в домике, проведено водоснабжение и отопление, установлена необходимая мебель.

Волонтеры движения планируют проводить здесь мастер-классы, собираться за чаепитием, принимать помощь для интернатов Псковской области.

Как отметили волонтеры, для них открытие Домика милосердия - большая радость. «Это настоящее чудо, сделанное руками добрых людей, - рассказали добровольцы. - Впервые за полгода мы смогли собраться вместе, под одной крышей, да еще по такому знаменательному поводу. Конечно, настроение очень благостное и мы строим смелые планы».

Добавим, что стать волонтером фонда «Старость в радость» можно, посетив любую из добровольческих встреч. Информация о них размещается в группе движения https://vk.com/svr_pskov в соцсети «ВКонтакте». На встречах вы можно задать вопросы о работе волонтеров и выбрать любой вид помощи. Это может быть участие в концертах для пожилых людей, фотографирование и запись видео на добровольных началах, помощь книгами, вещами или даже излишками осеннего урожая. На данный момент волонтеры фонда «Старость в радость» сотрудничают с 17 интернатами Псковской области.

Адрес Домика милосердия: г. Псков, ул. Гоголя 32.