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Проект выставки современного церковного искусства в Пскове вошел в число лучших практик НКО в культуре

Фото: Псковский музей-заповедник

В Пскове продолжается подготовка масштабной выставки современного церковного искусства «Собор церковного искусства Пскова» и форума современных церковных художников. Планируется, что экспозиция откроется в отреставрированном Доме Постникова уже в середине октября.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы выставки, проект, который реализуется в регионе при поддержке Фонда президентских грантов, вошел в число лучших практик НКО в культуре.

Проект предполагает подготовку и проведение масштабной выставки современных церковных искусств и художественных ремесел, связанных с Псковской землёй - одним из наиболее древних и значительных очагов русской православной культуры.

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Экспозиция впервые в новейшей истории объединит современные произведения, созданные в многочисленных видах искусств и художественных промыслов, столетиями бытующих в русском православии (иконопись, монументальная живопись, резьба по дереву и камню, ювелирное искусство, шитьё, ковка, архитектура и т.д.).

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Проект «Собор церковного искусства Пскова» получил благословение митрополита Псковского и Порховского Тихона.