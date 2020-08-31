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Новый учебный год начался в духовной семинарии при Псково-Печерском монастыре

1 сентября митрополит Псковский и Порховский Тихон в онлайн-формате встретился со студентами первого и второго курсов Санкт-Петербургской духовной академии, обучающимися на очном отделении при Псково-Печерском монастыре.

Владыка Тихон рассказал семинаристам о том, с какими трудностями придется столкнуться будущему пастырю в деле спасения души и соединения со Христом, каким образом будет построен учебный процесс в семинарии и как он поможет студентам научиться не только самим преодолевать эти трудности, но и помогать другим людям. Владыка привел в пример старцев Псково-Печерского монастыря, которые духом пребывают в святой обители и наследие которых семинаристы будут углубленно изучать вместе со Священным Писанием и другими дисциплинами, а также жить и молиться рядом с местом их подвигов ближайшие три-четыре года.

Помогать студентам молодой духовной школы будут опытные наставники и духовники обители, а также преподаватели Московских и Санкт-Петербургских высших духовных учебных заведений.

Важное место в процессе обучения будет занимать богослужебная практика, во время которой семинаристы (после снятия карантина) станут участниками монастырских богослужений в качестве чтецов, певцов и пономарей. Митрополит Тихон особо отметил, что за время первого курса студенты семинарии смогут овладеть практическими навыками церковнослужителей. Для них будут организованы певческие курсы и практические занятия на богослужениях в Псково-Печерском монастыре.