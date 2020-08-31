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Подворье Псково-Печерского монастыря приглашает на курс огласительных бесед

Подворье Псково-Печерского монастыря приглашает всех желающих на курс огласительных бесед.

Беседы будут проходить каждый понедельник, начиная с 21 сентября, в 18:30, на территории подворья Псково-Печерского монастыря по адресу: город Псков, ул. Некрасова, д. 33.

Занятия проводят заведующая кафедрой философии и теологии ПсковГУ Марина Манойлова и преподаватель исторического факультета ПсковГУ Алексей Сущенко.

Во время бесед их участники будут разбирать основы православного вероучения, христианской нравственности и церковной жизни.