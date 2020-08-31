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На экскурсии по следам героев книги митрополита Тихона «Несвятые святые» приглашают псковичей

С 18 по 20 сентября, с также с 9 по 11 октября паломническая служба «Вольный странник» приглашает псковичей на необыкновенную экскурсию «Посмотрим, поразмышляем, почитаем; или по следам героев книги митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова) «Несвятые святые».

В этом туре оживут герои и места, описанные в книге. Туристы и паломники смогут погрузиться в удивительную атмосферу и понять для себя, кто же такие старцы, для чего они уходили в монастырь, почему память людская о них жива до сих пор.

Начнется поездка с села Виделебье. Это родина трех святых: прпп. Евфросина и Никандра Псковских, Трифона Городецкого.

Далее туристов ждет город Порхов, где последние годы жизни служил герой книги отец Рафаил (Огородников). Вы посетите его могилу за алтарем собора Иоанна Предтечи, рядом с могилой старца из Никандровой Пустыни отца Геннадия, увидите домик отца Рафаила, где он жил, и вспомните некоторые эпизоды из книги, посетите древнюю порховскую крепость с Никольским собором. А потом поедете в Свято-Благовещенскую Никандрову пустынь, которая была основана на месте подвигов прп.Никандра, Псковского пустынножителя и чудотворца, в 1585 г. В течение веков святая обитель расширялась и благоукрашалась трудами братии и с помощью боголюбцев, среди которых были и члены Царской Семьи.

После этого туристы отправятся в город Псков, посетят Свято-Троцкий Кафедральный собор, затем - отъезд на Талабские острова.

После посещения островов участников поездки ждут в Псково-Печерском монастыре. За прошедшее время многое изменилось в обители. Вы пройдете там, где ходили те самые герои книги. Вспомните старцев: отца Иоанна (Крестьянкина), отца Серафима (Розенберга), отца Савву (Остапенко) и других, послушаете шепот листьев дуба, посаженного руками преподобного Симеона и «вредного» отца Нафанаила, и постараетесь окунуться в то время, когда здесь жил автор книги.

Возможно, именно в этой новой экскурсии каждый получит свой ответ, ведь сила паломничества не в приобретении видимого, а в наполнении невидимым.

Узнать всю информацию, стоимость, программу, а так же забронировать поездку, можно по ссылке https://vstrannik.ru/tours_entry?id=89 и по телефонам: +7 921 703-03-33; 233-662; 233-663.