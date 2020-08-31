Церковь / Партнеры и проекты

Паломнический центр Псково-Печерского монастыря открывается после карантина

С 10 сентября вновь начинает свою работу паломнический центр Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. Об этом сообщают соцсети обители.

Для паломников будет открыт Успенский собор монастыря. Посещение собора будет организовано в соответствии с предписаниями санитарных служб.

Напомним, в августе паломнический центр прекратил прием паломников в связи с тем, что у одной сотрудницы был обнаружен COVID-19. Позже стало известно о том, что вспышка заболевания произошла и в Псково-Печерском монастыре: как сообщала пресс-служба Псковской епархии, четыре монаха были госпитализированы, десять — изолированы.