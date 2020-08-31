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Звуковую карту древних храмов создадут в Пскове

Фото: @pskovmural, Инстаграм

В Спасо-Преображенском соборе Мирожского монастыря изучаются возможности принятия участие в проекте «Древние сакральные пространства Северо-Запада России: звуковая карта» с соблюдением всех условий для сохранения древних росписей.

Проект предполагает создание интерактивной звуковой интернет-карты древних церквей Северо-Запада России. Для составления интерактивной карты будут изучены звуковые особенности сакральных пространств и проведена видеозапись серии концертов-лекций с исполнением произведений XII-XVII вв. знаменного, строчного, демественного распевов, авторских распевов русских царей, а также литургического чтения.

Для записи концертов-лекций выбраны 5 храмов Пскова, в том числе объекты всемирного наследия ЮНЕСКО. Каждому храму будет подобран свой репертуар из 5-8 песнопений, имеющих к нему непосредственное отношение (которые с большой степенью вероятности могли исполняться в его стенах в период Древней Руси).

Добавим, что Псково-Изборский объединенный музей-заповедник выступает партнером проекта.