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Новая серия проекта «Несвятые святые - наши дни» появилась в Сети. ВИДЕО

Очередная серия видеопроекта «Несвятые святые - наши дни» издательства «Вольный странник» появилась на канале YouTube.

На этот раз главным героем ролика стал игумен Августин (Заярный), который на протяжении многих лет является катехизатором и преподает в Псковском государственном университете, а теперь и в Псково-Печерской семинарии.

Он рассказывает о приходе к вере, первых впечатлениях о монастыре и памятных встречах со старцами. Отец Августин делится воспоминаниями об армейской службе на Камчатке, а также подчёркивает важность классического искусства, особенно для современных молодых людей.