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Вышел календарь на 2021 год с псково-печерскими старцами

В издательстве Псково-Печерского монастыря «Вольный странник» выпущен в свет календарь с псково-печерскими старцами на 2021 год.

«Крупицы духовной мудрости на каждый день от старцев Псково-Печерского монастыря. Как спасти свою душу и победить страсти; как научиться радоваться жизни, доверять Богу и любить ближних и дальних – обо всем этом вам расскажут прп. Симеон Псково-Печерский, архимандрит Иоанн (Крестьянкин), архимандрит Алипий (Воронов), схиигумен Савва (Остапенко), митрополит Вениамин (Федченков) и другие подвижники благочестия Псково-Печерской обители», - рассказали в издательстве.

Приобрести календарь с псково-печерскими старцами на 2021 год можно на сайте издательства «Вольный странник».

Приобретая продукцию «Вольного Странника», вы вносите свой вклад в столь необходимую сегодня реставрацию Псково-Печерского монастыря и ремонт древних храмов Псковской епархии.

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