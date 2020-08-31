←   ПЛН
 
Поиск
Отменить Поиск
ещё Церковь / Партнеры и проекты 31.08.2020 08:270 Митрополит Тихон посетил выставку, посвященную старцу Иоанну Крестьянкину. ФОТО 21.09.2020 14:030 Окунуться в золотую осень Печор, Мальской долины и Изборска приглашают псковичей 21.09.2020 08:460 Сегодня у псковичей есть последний шанс посетить выставку иконописи «Сретение» 18.09.2020 11:100 Вышел календарь на 2021 год с псково-печерскими старцами 18.09.2020 07:560 Новая серия из цикла «Несвятые святые. Наши дни» появилась в Сети. ВИДЕО 13.09.2020 14:410 Сердцем - на Псковщине: туристы поделились отзывами о путешествиях с «Вольным странником»
Церковь / Партнеры и проекты

Окунуться в золотую осень Печор, Мальской долины и Изборска приглашают псковичей

21.09.2020 14:03|ПсковКомментариев: 0

27 сентября паломнический центр «Троицкий» при Свято-Троицком кафедральном соборе приглашает псковичей в «Золотую осень» - поездку по святым местам в компании гида. В воскресный день их ждут Печоры, Мальская долина и Изборск.

Вместе с православным экскурсоводом участники поездки побывают в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре и его скиту – Мальском монастыре, а также в Изборской крепости, Трувором городище и на Словенских ключах.

Уточнить подробности и записаться в путешествие можно по телефону +7-921-505-93-05.

Встречайте осень с «Троицким» - с нами интересно всегда, добавили организаторы.

6+

Теги: #туризм
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
Лента новостей
Последние новости
21.09.2020, 14:030 Окунуться в золотую осень Печор, Мальской долины и Изборска приглашают псковичей 21.09.2020, 09:321 Всенощное бдение прошло в Троицком соборе накануне Рождества Богородицы. ФОТО 21.09.2020, 08:460 Сегодня у псковичей есть последний шанс посетить выставку иконописи «Сретение» 21.09.2020, 08:410 Православные христиане отмечают Рождество Богородицы
21.09.2020, 07:430 Митрополит Тихон поздравил псковичей с Рождеством Пресвятой Богородицы. ВИДЕО 19.09.2020, 09:590 Псково-Печерский монастырь открывается для паломников 18.09.2020, 11:100 Вышел календарь на 2021 год с псково-печерскими старцами 18.09.2020, 07:560 Новая серия из цикла «Несвятые святые. Наши дни» появилась в Сети. ВИДЕО
17.09.2020, 12:230 Праздник иконы «Неопалимая купина» прошел в Пскове. ФОТО 17.09.2020, 09:372 Митрополит Тихон назначен замглавы оргкомитета по подготовке к 800-летию со дня рождения Александра Невского 16.09.2020, 17:330 Первое занятие курса по изучению библейской истории состоится 20 сентября 14.09.2020, 15:260 В праздник иконы «Неопалимая купина» пройдет богослужение в псковской пожарной части
13.09.2020, 21:060 Митрополит Тихон встретился с участниками проекта «Волонтеры наследия. Херсонес 2020» 13.09.2020, 14:410 Сердцем - на Псковщине: туристы поделились отзывами о путешествиях с «Вольным странником» 12.09.2020, 13:073 Наши в Херсонесе 09.09.2020, 08:021 О святыне Талабских островов расскажут псковичам на лекции
08.09.2020, 16:280 Новая серия проекта «Несвятые святые - наши дни» появилась в Сети. ВИДЕО 08.09.2020, 09:370 Звуковую карту древних храмов создадут в Пскове 08.09.2020, 08:360 Паломнический центр Псково-Печерского монастыря открывается после карантина 08.09.2020, 07:170 В Псково-Печерском монастыре за 10 дней не выявлено новых случаев COVID-19
07.09.2020, 08:370 Псковская епархия приглашает на курс по изучению Библейской истории 05.09.2020, 20:110 Митрополит Тихон и Владимир Мединский открыли мультимедийную выставку, посвященную Великой Отечественной войне 05.09.2020, 14:250 На экскурсии по следам героев книги митрополита Тихона «Несвятые святые» приглашают псковичей 05.09.2020, 08:020 Псково-Печерский монастырь открывается после санитарных мероприятий
04.09.2020, 17:300 Талабы и святыни Петербурга: куда съездить осенью с «Вольным странником» 04.09.2020, 15:390 Ночная литургия для молодежи пройдет 4 сентября 04.09.2020, 12:240 Подворье Псково-Печерского монастыря приглашает на курс огласительных бесед 02.09.2020, 10:220 Новый учебный год начался в духовной семинарии при Псково-Печерском монастыре
31.08.2020, 11:010 К 1 сентября издательство «Вольный Странник» дарит скидку на все товары для школьников 31.08.2020, 08:270 Митрополит Тихон посетил выставку, посвященную старцу Иоанну Крестьянкину. ФОТО 31.08.2020, 07:460 Известная российская киноактриса побывала в Печорах на Успение. ВИДЕО 31.08.2020, 07:160 Псково-Печерский монастырь закрывается на санитарные мероприятия
30.08.2020, 20:430 Чин обручения совершил митрополит Тихон в печорском храме 29.08.2020, 13:540 Проект выставки современного церковного искусства в Пскове вошел в число лучших практик НКО в культуре 29.08.2020, 12:541 Успение Пресвятой Богородицы в Псково-Печерском монастыре. ФОТО 28.08.2020, 18:100 Началась прямая трансляция Чина погребения Плащаницы Пресвятой Богородицы из Псково-Печерского монастыря. ВИДЕО
28.08.2020, 12:200 Теплая Заступница мира холодного: псковские клирики о смысле праздника Успения Божией Матери 28.08.2020, 09:590 Прямая трансляция божественной литургии в праздник Успения из Псково-Печерского монастыря. ВИДЕО 28.08.2020, 07:190 Православные христиане отмечают Успение Пресвятой Богородицы 27.08.2020, 17:301 Началась видеотрансляция Всенощного бдения в праздник Успения из Псково-Печерского монастыря
27.08.2020, 11:270 Историко-археологическое наследие Псковской области изучают студенты московских вузов 27.08.2020, 10:270 Автор знаменитой книги о Псково-Печерском монастыре побывал в Пскове 27.08.2020, 09:110 Видеотрансляция праздничной литургии из Псково-Печерского монастыря состоится 28 августа 26.08.2020, 19:310 Прямые трансляции богослужений из Псково-Печерского монастыря. РАСПИСАНИЕ
26.08.2020, 12:570 От сердца к сердцу: иконописец Александр Драчев 26.08.2020, 11:473 Домик милосердия открылся в Пскове. ФОТО 26.08.2020, 11:060 Воспитанник митрополита Тихона стал наместником Сретенского монастыря 25.08.2020, 16:510 Омскому пехотному полку посвятят беседы в храме Александра Невского
25.08.2020, 14:180 Более 33 млн рублей привлекла Псковская епархия на покупку средств защиты для псковского COVID-центра 24.08.2020, 16:280 Выставка современной иконописи откроется для псковичей в октябре 20.08.2020, 09:010 Священники, монахи и миряне рассказали о святынях Псковщины-памятниках ЮНЕСКО на английском языке. ВИДЕО 19.08.2020, 07:430 Преображение Господне отмечают православные 19 августа
18.08.2020, 22:020 Паломнический центр Псково-Печерского монастыря временно не ведет прием 18.08.2020, 21:521 Традиционный крестный ход на Успение отменяется в Псково-Печерском монастыре 18.08.2020, 21:500 Четыре насельника Псково-Печерского монастыря госпитализированы с диагнозом COVID-19 14.08.2020, 09:030 У православных наступил Успенский пост
13.08.2020, 14:155 Фотофакт: Богатырскую морковь собрали на полях Псково-Печерского монастыря 13.08.2020, 10:330 Снетогорский монастырь в Пскове перестал принимать паломников и проводить экскурсии 11.08.2020, 18:031 Об утраченной псковской церкви расскажет гость Александро-Невских онлайн-бесед 11.08.2020, 16:574 Неравнодушных горожан просят помочь в восстановлении купели святого Пантелеимона в Пскове
11.08.2020, 14:390 Выигравшая поездку в Мекку христианка с Кавказа увидит святыни псковской земли 11.08.2020, 13:370 Паломнические поездки на Талабы. РАСПИСАНИЕ 10.08.2020, 21:206 В Крыпецком монастыре среди монашествующих выявлено 10 инфицированных коронавирусом 10.08.2020, 15:241 Бесплатными ужинами кормят православные волонтеры бездомных в Пскове
10.08.2020, 10:510 Богослужение и праздничная трапеза состоялись в Пскове на месте возрождающегося монастыря Пантелеимона Дальнего. ФОТО 08.08.2020, 11:340 Лучшие студенты российских художественных вузов выехали на пленэр в Псково-Печерский монастырь. ФОТО 07.08.2020, 16:330 Печерскому старцу Агапию посвящена очередная серия проекта «Несвятые святые - наши дни». ВИДЕО 07.08.2020, 16:220 Псковское «Сретение»: больше, чем выставка
06.08.2020, 11:070 Выставка «Батюшка» в Псково-Печерском монастыре: от идеи до открытия. ВИДЕО 06.08.2020, 10:240 В честь дня рождения издательства «Вольный Странник» действует скидка 20% на все книги 05.08.2020, 19:151 Побывать на праздничном Валааме и в загадочных Кижах приглашает псковичей «Вольный странник» 05.08.2020, 18:250 Онлайн-лекцию о псковской средневековой фортификации организует храм Александра Невского
04.08.2020, 09:163 Каждую субботу псковичей и гостей города приглашают в организованные поездки на острова Залита и Белов 02.08.2020, 19:170 Научись играть на гитаре: молодежный центр «Троицкий» 02.08.2020, 18:031 Илья Мокрый: храмы Пскова и области в память о почитаемом святом  02.08.2020, 10:170 На федеральном канале рассказали об открытии выставки «Батюшка» в Печорах
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru