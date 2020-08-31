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Окунуться в золотую осень Печор, Мальской долины и Изборска приглашают псковичей

27 сентября паломнический центр «Троицкий» при Свято-Троицком кафедральном соборе приглашает псковичей в «Золотую осень» - поездку по святым местам в компании гида. В воскресный день их ждут Печоры, Мальская долина и Изборск.

Вместе с православным экскурсоводом участники поездки побывают в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре и его скиту – Мальском монастыре, а также в Изборской крепости, Трувором городище и на Словенских ключах.

Уточнить подробности и записаться в путешествие можно по телефону +7-921-505-93-05.

Встречайте осень с «Троицким» - с нами интересно всегда, добавили организаторы.

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