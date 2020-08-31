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Редактор православного портала на английском приняла участие в проекте «Несвятые святые - наши дни». ВИДЕО

Редактор английской версии портала Православие.ру монахиня Корнилия (Рис) стала героиней очередного выпуска видеопроекта «Несвятые святые - наши дни», который реализует православное издательство «Вольный странник».

Монахиня Корнилия (Рис) родилась в США, в штате Индиана, недалеко от города Чикаго. Ее путь к православию — это долгая дорога через русскую литературу, язык и путешествия в Россию. Решение принять монашество пришло в период ее трудничества в Псково-Печерском монастыре.

По благословению своего духовного отца, архимандрита Адриана (Кирсанова), монашеский постриг матушка приняла в Америке, а новое имя получила в честь преподобномученика Корнилия, игумена Псково-Печерской обители.