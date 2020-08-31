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Митрополит Тихон посетил выставку современной псковской иконописи «Сретение»

Фото здесь и далее - пресс-служба Псковской епархии

Митрополит Псковский и Порховский Тихон посетил выставку современной псковской иконописи «Сретение», которая проходила в Доме ремесел с 10 июля.

Куратор выставки, псковский иконописец Алла Павлусенко рассказала владыке об организации выставки и ходе ее проведения, сообщает пресс-служба Псковской епархии. За время работы экспозиции прикоснуться к миру иконописи смогли около 400 человек.

Впервые за многие годы работы псковских изографов были собраны вместе, в едином выставочном пространстве: иконопись, стенопись, резьба по дереву, а также наброски, эскизы и фотографии процесса работы.

В выставке приняли участие 23 иконописца и 6 художников декоративно-прикладного искусства. В рамках работы выставки проводились кураторские экскурсии по экспозиции и организовывались мастер-классы.