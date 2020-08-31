←   ПЛН
 
Поиск
Отменить Поиск
ещё Партнеры и проекты 31.08.2020 08:270 Митрополит Тихон посетил выставку, посвященную старцу Иоанну Крестьянкину. ФОТО 27.09.2020 20:400 Воздвиженские храмы Псковской земли 24.09.2020 11:090 Стала известна программа XI Международных Александро-Невских чтений 22.09.2020 09:430 Церковный хор подворья Псково-Печерского монастыря приглашает учащихся 22.09.2020 09:050 Митрополит Тихон посетил выставку современной псковской иконописи «Сретение» 22.09.2020 07:200 Редактор православного портала на английском приняла участие в проекте «Несвятые святые - наши дни». ВИДЕО
Церковь / Партнеры и проекты

Воздвиженские храмы Псковской земли

27.09.2020 20:40|ПсковКомментариев: 0

Воздвижение Креста Господня. Икона-таблетка из серии лицевых святцев Софии Новгородской. Собрание Новгородского музея-заповедника. Рубеж XV-XVI веков.

Сегодня, 27 сентября (14 сентября по старому стилю), православные христиане празднуют Воздвижение Креста Господня — один из 12 главных, или двунадесятых, праздников православной церкви. Установлен в память обретения Креста Господня, которое произошло, согласно церковному преданию, в 326 году в Иерусалиме около Голгофы — места Распятия Иисуса Христа.

Предлагаем познакомиться с храмами, которые были возведены на Псковской земле в память об этом празднике.

Церковь Воздвижения Честного Креста на Княжем дворе

г. Псков, ул. Советская

Как сообщают историки, раннее известие о церкви Воздвижения Честного креста в Пскове восходит к первой половине XIV в. Оно содержится в ссылке к списку в записи на Прологе, датированным Покровским довольно широко – XIV – XV вв. Пролог переписывался Андреем, попом Микулинским, и сыном его Козьмой.

Как указывается на сайте pleskov60.ru, когда именно в течении первой половины XIV в. Переписывался данный пролог, не устанавливается, и 1329/1330 год считается датой первого упоминания церкви, так как под этой датой в летописи подтверждается факт священничества Андрея в церкви Николы.

Положение церкви выясняется благодаря многократным упоминаниям ее в источниках XVI – XVII вв. как стоящей на государевом дворе и изображения на планах XVII – XVIII вв. на Пушечном дворе.

Примерное место расположения Воздвиженского храма. Фото: pleskov60.ru

Княжий двор с церковью Воздвижения на нем располагался к югу от Дамантовой стены, на берегу реки Великой. На плане 1740 г. церковь не значилась, на плане конца XVIII в. ее уже нет, так как в 1771 г. она разобрана для сооружения контрофорсов у Троицкого собора.

Церковь Воздвижения на Княжем дворе, о строительстве которой упоминает летопись под 1383/1384 г. существовала, судя по записям на рукописных книгах, и в первой половине XVI в., видимо, на том же месте. 

Крестовоздвиженский храм

Деревня Лукино, Куньинский район (бывший Великолукский уезд)

Крестовоздвиженский храм в деревне Лукино была построена в 1756 году «тщанием помещика майора Федора Ефремовича Валуева». В 1816 году сгорела и в 1833 году вновь восстановлена. Позднее второй этаж был перестроен помещиком поручиком В. Н. Елагиным.

Имела два престола: в верхнем этаже – в память Воздвижения Креста Господня, в нижнем этаже – в честь Ахтырской иконы Божьей Матери. На колокольне висело 6 колоколов, на самом большом из них, весом 57 пудов 38 фунтов, имелась надпись: «Вечере и заутрене, и полудне, повели, и возвещу, услыши глас мой». В храме находились местнопочитаемые иконы Ахтырской Божьей Матери, Казанской Божьей Матери и преподобного Нила Столобенского. Причт состоял из священника и пономаря. Церковной земли – 56 десятин. При храме действовала церковно-приходская школа.

Фото: https://aria-art.ru

В советское время церковь была закрыта и использовалась как клуб, а затем склад. Возле нее сохранился надгробный камень с надписью «Лета 1766 года в мае месяце 15 дня умер строитель сей церкви Федор Ефремович Валуев».

К началу XXI века храм, в результате «использования» его колхозом оказался в полуразрушенном состоянии. Двухэтажное здание церкви стояло без крыши, без окон и дверей. Своды второго этажа были наполовину обрушены, снаружи на них росли деревья. В своде между первым и вторым этажом в замковой части были две сквозных пробоины. Первый этаж был заполнен в среднем на 1 метр заплесневелым мусором, оставшимся от зерносклада. Второй этаж был завален мусором от обвалившихся участков свода и штукатурки. Храм со всех сторон почти до стен зарос деревьями.

Через 70 лет после закрытия, в 2003 году, по благословению митрополита Псковского и Порховского Евсевия, был вновь учрежден приход Крестовоздвиженского храма и начаты восстановительные работы.

9 июня того же года, на день Обретения мощей преподобного Нила Столбенского (местный праздник деревни Лукино), был проведен первый водосвятный молебен с крестным ходом. Потом состоялось учредительное собрание прихода, на котором были избраны Приходской Совет и Ревизионная комиссия. Также было принято решение о проведении силами местных жителей и в дальнейшем безвозмездных общих работ по восстановлению храма, в качестве покаяния за попустительство в его разрушении. Такие общие работы проводились вначале еженедельно, а при начале профессиональных работ - по мере необходимости. Общие работы предварялись молебнами о помощи Божией в восстановлении храма. Работы внутри велись в основном в нижнем приделе Ахтырской иконы Божией Матери.

В 2006 году к 250-летию храма проведенные восстановительные работы позволили установить центральный свод с куполом. В 2007 году началось строительство колокольни. В 2008 году установлена резьба иконостаса. В 2009 году было завершено строительство колокольни и покрыта металлом кровля храма. В том же году в иконостасе появились первые писаные иконы. В 2011 году к западному фасаду пристроена паперть и выполнено отопление Ахтырского придела. В 2013 году устроены хоры в западной части нижнего придела.

С 2014 года ведутся работы по благоустройству территории храма. В 2015 году в храм пожертвованы резные напольные клиросные киоты. В этом же году были сняты последние строительные леса. Восстановление Крестовоздвиженского храма продолжается.

Церковь Воздвижения Креста Господня

Пушкиногорский район, Велье

Строительство каменной церкви в Велье началось 1 мая 1762 года, закончено в 1763 году. Руководил строительством управляющий вотчиной графа Ягужинского Л.А. Травин. На сооружение церкви была употреблена каменная плита разобранных крепостных сооружений на городище. К этому времени опасность вражеского нападения и проникновения вглубь Российской Империи миновала. Кроме главного престола, в приделе устроен престол Успения Божией Матери. В 1909 году придел перестроен. В церкви хранилась местночтимая чудотворная Тихвинская икона Божией Матери.

Фото: sobory.ru

Колокольня храма оставалась долгие годы деревянной. Её построили из камня в 1860 году на церковные средства. На колокольне в начале XX века было 8 колоколов. На большом колоколе, весом 101 п. 26 ф. была надпись: «1783 года сентября 3 дня, во дни благочестивого правления премудрой государыни императрицы Екатерины Алексеевны вторыя лит сей колокол в царствующем граде Москве Псковского наместничества Опочецкого уезда в Велейскую вотчину от армии генерал-майора императорского величества действительного 57 камергера, флигель-адъютанта и кавалера орденов российских Святого Благоверного князя Александра Невского и польских Белого Орла и Святого Станислава, Александра Димитриевича Ланского его собственным иждивением. Лит на заводе Струговщикова».

В годы Великой Отечественной войны, 31 августа 1941 г. Псковской Православной миссией направлен служить в Воздвиженской церкви священник Владимир Толстоухов. Церковь перед войной была закрыта и разграблена, иконостас был только в Успенском приделе, недоставало икон, не было церковной утвари и облачений. Помог иеромонах Иоасаф (Дмитриев), служивший в кладбищенской церкви в Святых Горах (Пушкинские Горы). Первое богослужение было совершено 6 сентября 1941 г. В последних числах декабря 1943 года священник Владимир Толстоухов был отчислен из состава Псковской Православной миссии и вернулся в Ригу, где продолжал служить священником. По некоторым сведениям, осенью 1944 г. эвакуирован из Латвии, свою земную жизнь окончил в США.

После оккупации храм не закрывался.

При подготовке материала использовались следующие источники:

http://pleskov60.ru/cerkov-vozdvizhenya.html

http://i-nventory.ru/index.php?id=845

https://aria-art.ru/0/L/Lukino.%20Krestovozdvizhenskaja%20cerkov'/1.html

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
Лента новостей
Последние новости
27.09.2020, 20:400 Воздвиженские храмы Псковской земли 27.09.2020, 10:070 Сборник статей и докладов издадут по итогам Международных Александро-Невских чтений в Пскове 27.09.2020, 09:000 Сегодня православные празднуют Воздвижение Креста Господня 26.09.2020, 20:040 «Покровский торг» пройдет на подворье Псково-Печерского монастыря
24.09.2020, 12:040 В Пскове начались XI Международные Александро-Невские чтения 24.09.2020, 11:090 Стала известна программа XI Международных Александро-Невских чтений 22.09.2020, 19:290 XI Международные Александро-Невские чтения пройдут в Пскове 22.09.2020, 09:430 Церковный хор подворья Псково-Печерского монастыря приглашает учащихся
22.09.2020, 09:050 Митрополит Тихон посетил выставку современной псковской иконописи «Сретение» 22.09.2020, 07:200 Редактор православного портала на английском приняла участие в проекте «Несвятые святые - наши дни». ВИДЕО 21.09.2020, 21:100 Престольный праздник отметили в Снетогорском женском монастыре. ФОТО 21.09.2020, 14:031 Окунуться в золотую осень Печор, Мальской долины и Изборска приглашают псковичей
21.09.2020, 09:321 Всенощное бдение прошло в Троицком соборе накануне Рождества Богородицы. ФОТО 21.09.2020, 08:460 Сегодня у псковичей есть последний шанс посетить выставку иконописи «Сретение» 21.09.2020, 08:410 Православные христиане отмечают Рождество Богородицы 21.09.2020, 07:430 Митрополит Тихон поздравил псковичей с Рождеством Пресвятой Богородицы. ВИДЕО
19.09.2020, 09:590 Псково-Печерский монастырь открывается для паломников 18.09.2020, 11:100 Вышел календарь на 2021 год с псково-печерскими старцами 18.09.2020, 07:560 Новая серия из цикла «Несвятые святые. Наши дни» появилась в Сети. ВИДЕО 17.09.2020, 12:230 Праздник иконы «Неопалимая купина» прошел в Пскове. ФОТО
17.09.2020, 09:372 Митрополит Тихон назначен замглавы оргкомитета по подготовке к 800-летию со дня рождения Александра Невского 16.09.2020, 17:330 Первое занятие курса по изучению библейской истории состоится 20 сентября 14.09.2020, 15:260 В праздник иконы «Неопалимая купина» пройдет богослужение в псковской пожарной части 13.09.2020, 21:060 Митрополит Тихон встретился с участниками проекта «Волонтеры наследия. Херсонес 2020»
13.09.2020, 14:410 Сердцем - на Псковщине: туристы поделились отзывами о путешествиях с «Вольным странником» 12.09.2020, 13:073 Наши в Херсонесе 09.09.2020, 08:021 О святыне Талабских островов расскажут псковичам на лекции 08.09.2020, 16:280 Новая серия проекта «Несвятые святые - наши дни» появилась в Сети. ВИДЕО
08.09.2020, 09:370 Звуковую карту древних храмов создадут в Пскове 08.09.2020, 08:360 Паломнический центр Псково-Печерского монастыря открывается после карантина 08.09.2020, 07:170 В Псково-Печерском монастыре за 10 дней не выявлено новых случаев COVID-19 07.09.2020, 08:370 Псковская епархия приглашает на курс по изучению Библейской истории
05.09.2020, 20:110 Митрополит Тихон и Владимир Мединский открыли мультимедийную выставку, посвященную Великой Отечественной войне 05.09.2020, 14:250 На экскурсии по следам героев книги митрополита Тихона «Несвятые святые» приглашают псковичей 05.09.2020, 08:020 Псково-Печерский монастырь открывается после санитарных мероприятий 04.09.2020, 17:300 Талабы и святыни Петербурга: куда съездить осенью с «Вольным странником»
04.09.2020, 15:390 Ночная литургия для молодежи пройдет 4 сентября 04.09.2020, 12:240 Подворье Псково-Печерского монастыря приглашает на курс огласительных бесед 02.09.2020, 10:220 Новый учебный год начался в духовной семинарии при Псково-Печерском монастыре 31.08.2020, 11:010 К 1 сентября издательство «Вольный Странник» дарит скидку на все товары для школьников
31.08.2020, 08:270 Митрополит Тихон посетил выставку, посвященную старцу Иоанну Крестьянкину. ФОТО 31.08.2020, 07:460 Известная российская киноактриса побывала в Печорах на Успение. ВИДЕО 31.08.2020, 07:160 Псково-Печерский монастырь закрывается на санитарные мероприятия 30.08.2020, 20:430 Чин обручения совершил митрополит Тихон в печорском храме
29.08.2020, 13:540 Проект выставки современного церковного искусства в Пскове вошел в число лучших практик НКО в культуре 29.08.2020, 12:541 Успение Пресвятой Богородицы в Псково-Печерском монастыре. ФОТО 28.08.2020, 18:100 Началась прямая трансляция Чина погребения Плащаницы Пресвятой Богородицы из Псково-Печерского монастыря. ВИДЕО 28.08.2020, 12:200 Теплая Заступница мира холодного: псковские клирики о смысле праздника Успения Божией Матери
28.08.2020, 09:590 Прямая трансляция божественной литургии в праздник Успения из Псково-Печерского монастыря. ВИДЕО 28.08.2020, 07:190 Православные христиане отмечают Успение Пресвятой Богородицы 27.08.2020, 17:301 Началась видеотрансляция Всенощного бдения в праздник Успения из Псково-Печерского монастыря 27.08.2020, 11:270 Историко-археологическое наследие Псковской области изучают студенты московских вузов
27.08.2020, 10:270 Автор знаменитой книги о Псково-Печерском монастыре побывал в Пскове 27.08.2020, 09:110 Видеотрансляция праздничной литургии из Псково-Печерского монастыря состоится 28 августа 26.08.2020, 19:310 Прямые трансляции богослужений из Псково-Печерского монастыря. РАСПИСАНИЕ 26.08.2020, 12:570 От сердца к сердцу: иконописец Александр Драчев
26.08.2020, 11:473 Домик милосердия открылся в Пскове. ФОТО 26.08.2020, 11:060 Воспитанник митрополита Тихона стал наместником Сретенского монастыря 25.08.2020, 16:510 Омскому пехотному полку посвятят беседы в храме Александра Невского 25.08.2020, 14:180 Более 33 млн рублей привлекла Псковская епархия на покупку средств защиты для псковского COVID-центра
24.08.2020, 16:280 Выставка современной иконописи откроется для псковичей в октябре 20.08.2020, 09:010 Священники, монахи и миряне рассказали о святынях Псковщины-памятниках ЮНЕСКО на английском языке. ВИДЕО 19.08.2020, 07:430 Преображение Господне отмечают православные 19 августа 18.08.2020, 22:020 Паломнический центр Псково-Печерского монастыря временно не ведет прием
18.08.2020, 21:521 Традиционный крестный ход на Успение отменяется в Псково-Печерском монастыре 18.08.2020, 21:500 Четыре насельника Псково-Печерского монастыря госпитализированы с диагнозом COVID-19 14.08.2020, 09:030 У православных наступил Успенский пост 13.08.2020, 14:155 Фотофакт: Богатырскую морковь собрали на полях Псково-Печерского монастыря
13.08.2020, 10:330 Снетогорский монастырь в Пскове перестал принимать паломников и проводить экскурсии 11.08.2020, 18:031 Об утраченной псковской церкви расскажет гость Александро-Невских онлайн-бесед 11.08.2020, 16:574 Неравнодушных горожан просят помочь в восстановлении купели святого Пантелеимона в Пскове 11.08.2020, 14:390 Выигравшая поездку в Мекку христианка с Кавказа увидит святыни псковской земли
11.08.2020, 13:370 Паломнические поездки на Талабы. РАСПИСАНИЕ 10.08.2020, 21:206 В Крыпецком монастыре среди монашествующих выявлено 10 инфицированных коронавирусом 10.08.2020, 15:241 Бесплатными ужинами кормят православные волонтеры бездомных в Пскове 10.08.2020, 10:510 Богослужение и праздничная трапеза состоялись в Пскове на месте возрождающегося монастыря Пантелеимона Дальнего. ФОТО
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru