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Воздвиженские храмы Псковской земли

Воздвижение Креста Господня. Икона-таблетка из серии лицевых святцев Софии Новгородской. Собрание Новгородского музея-заповедника. Рубеж XV-XVI веков.

Сегодня, 27 сентября (14 сентября по старому стилю), православные христиане празднуют Воздвижение Креста Господня — один из 12 главных, или двунадесятых, праздников православной церкви. Установлен в память обретения Креста Господня, которое произошло, согласно церковному преданию, в 326 году в Иерусалиме около Голгофы — места Распятия Иисуса Христа.

Предлагаем познакомиться с храмами, которые были возведены на Псковской земле в память об этом празднике.

Церковь Воздвижения Честного Креста на Княжем дворе

г. Псков, ул. Советская

Как сообщают историки, раннее известие о церкви Воздвижения Честного креста в Пскове восходит к первой половине XIV в. Оно содержится в ссылке к списку в записи на Прологе, датированным Покровским довольно широко – XIV – XV вв. Пролог переписывался Андреем, попом Микулинским, и сыном его Козьмой.

Как указывается на сайте pleskov60.ru, когда именно в течении первой половины XIV в. Переписывался данный пролог, не устанавливается, и 1329/1330 год считается датой первого упоминания церкви, так как под этой датой в летописи подтверждается факт священничества Андрея в церкви Николы.

Положение церкви выясняется благодаря многократным упоминаниям ее в источниках XVI – XVII вв. как стоящей на государевом дворе и изображения на планах XVII – XVIII вв. на Пушечном дворе.

Примерное место расположения Воздвиженского храма. Фото: pleskov60.ru

Княжий двор с церковью Воздвижения на нем располагался к югу от Дамантовой стены, на берегу реки Великой. На плане 1740 г. церковь не значилась, на плане конца XVIII в. ее уже нет, так как в 1771 г. она разобрана для сооружения контрофорсов у Троицкого собора.

Церковь Воздвижения на Княжем дворе, о строительстве которой упоминает летопись под 1383/1384 г. существовала, судя по записям на рукописных книгах, и в первой половине XVI в., видимо, на том же месте.

Крестовоздвиженский храм

Деревня Лукино, Куньинский район (бывший Великолукский уезд)

Крестовоздвиженский храм в деревне Лукино была построена в 1756 году «тщанием помещика майора Федора Ефремовича Валуева». В 1816 году сгорела и в 1833 году вновь восстановлена. Позднее второй этаж был перестроен помещиком поручиком В. Н. Елагиным.

Имела два престола: в верхнем этаже – в память Воздвижения Креста Господня, в нижнем этаже – в честь Ахтырской иконы Божьей Матери. На колокольне висело 6 колоколов, на самом большом из них, весом 57 пудов 38 фунтов, имелась надпись: «Вечере и заутрене, и полудне, повели, и возвещу, услыши глас мой». В храме находились местнопочитаемые иконы Ахтырской Божьей Матери, Казанской Божьей Матери и преподобного Нила Столобенского. Причт состоял из священника и пономаря. Церковной земли – 56 десятин. При храме действовала церковно-приходская школа.

Фото: https://aria-art.ru

В советское время церковь была закрыта и использовалась как клуб, а затем склад. Возле нее сохранился надгробный камень с надписью «Лета 1766 года в мае месяце 15 дня умер строитель сей церкви Федор Ефремович Валуев».

К началу XXI века храм, в результате «использования» его колхозом оказался в полуразрушенном состоянии. Двухэтажное здание церкви стояло без крыши, без окон и дверей. Своды второго этажа были наполовину обрушены, снаружи на них росли деревья. В своде между первым и вторым этажом в замковой части были две сквозных пробоины. Первый этаж был заполнен в среднем на 1 метр заплесневелым мусором, оставшимся от зерносклада. Второй этаж был завален мусором от обвалившихся участков свода и штукатурки. Храм со всех сторон почти до стен зарос деревьями.

Через 70 лет после закрытия, в 2003 году, по благословению митрополита Псковского и Порховского Евсевия, был вновь учрежден приход Крестовоздвиженского храма и начаты восстановительные работы.

9 июня того же года, на день Обретения мощей преподобного Нила Столбенского (местный праздник деревни Лукино), был проведен первый водосвятный молебен с крестным ходом. Потом состоялось учредительное собрание прихода, на котором были избраны Приходской Совет и Ревизионная комиссия. Также было принято решение о проведении силами местных жителей и в дальнейшем безвозмездных общих работ по восстановлению храма, в качестве покаяния за попустительство в его разрушении. Такие общие работы проводились вначале еженедельно, а при начале профессиональных работ - по мере необходимости. Общие работы предварялись молебнами о помощи Божией в восстановлении храма. Работы внутри велись в основном в нижнем приделе Ахтырской иконы Божией Матери.

В 2006 году к 250-летию храма проведенные восстановительные работы позволили установить центральный свод с куполом. В 2007 году началось строительство колокольни. В 2008 году установлена резьба иконостаса. В 2009 году было завершено строительство колокольни и покрыта металлом кровля храма. В том же году в иконостасе появились первые писаные иконы. В 2011 году к западному фасаду пристроена паперть и выполнено отопление Ахтырского придела. В 2013 году устроены хоры в западной части нижнего придела.

С 2014 года ведутся работы по благоустройству территории храма. В 2015 году в храм пожертвованы резные напольные клиросные киоты. В этом же году были сняты последние строительные леса. Восстановление Крестовоздвиженского храма продолжается.

Церковь Воздвижения Креста Господня

Пушкиногорский район, Велье

Строительство каменной церкви в Велье началось 1 мая 1762 года, закончено в 1763 году. Руководил строительством управляющий вотчиной графа Ягужинского Л.А. Травин. На сооружение церкви была употреблена каменная плита разобранных крепостных сооружений на городище. К этому времени опасность вражеского нападения и проникновения вглубь Российской Империи миновала. Кроме главного престола, в приделе устроен престол Успения Божией Матери. В 1909 году придел перестроен. В церкви хранилась местночтимая чудотворная Тихвинская икона Божией Матери.

Фото: sobory.ru

Колокольня храма оставалась долгие годы деревянной. Её построили из камня в 1860 году на церковные средства. На колокольне в начале XX века было 8 колоколов. На большом колоколе, весом 101 п. 26 ф. была надпись: «1783 года сентября 3 дня, во дни благочестивого правления премудрой государыни императрицы Екатерины Алексеевны вторыя лит сей колокол в царствующем граде Москве Псковского наместничества Опочецкого уезда в Велейскую вотчину от армии генерал-майора императорского величества действительного 57 камергера, флигель-адъютанта и кавалера орденов российских Святого Благоверного князя Александра Невского и польских Белого Орла и Святого Станислава, Александра Димитриевича Ланского его собственным иждивением. Лит на заводе Струговщикова».

В годы Великой Отечественной войны, 31 августа 1941 г. Псковской Православной миссией направлен служить в Воздвиженской церкви священник Владимир Толстоухов. Церковь перед войной была закрыта и разграблена, иконостас был только в Успенском приделе, недоставало икон, не было церковной утвари и облачений. Помог иеромонах Иоасаф (Дмитриев), служивший в кладбищенской церкви в Святых Горах (Пушкинские Горы). Первое богослужение было совершено 6 сентября 1941 г. В последних числах декабря 1943 года священник Владимир Толстоухов был отчислен из состава Псковской Православной миссии и вернулся в Ригу, где продолжал служить священником. По некоторым сведениям, осенью 1944 г. эвакуирован из Латвии, свою земную жизнь окончил в США.

После оккупации храм не закрывался.

При подготовке материала использовались следующие источники:

http://pleskov60.ru/cerkov-vozdvizhenya.html

http://i-nventory.ru/index.php?id=845

https://aria-art.ru/0/L/Lukino.%20Krestovozdvizhenskaja%20cerkov'/1.html