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Протоиерей Олег Тэор стал главным героем нового ролика проекта «Несвятые святые - наши дни». ВИДЕО

28.09.2020 20:26|ПсковКомментариев: 0

В Сети появилось новое видео проекта «Несвятые святые - наши дни», который реализуется православным издательством «Вольный странник». На этот раз героем ролика стал протоиерей Олег Тэор, настоятель воинского храма святого благоверного великого князя Александра Невского г.Пскова, руководитель епархиального отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами России.

Отец Олег проходил армейскую службу в гарнизоне Кронштадта. Во время посвящения во диаконы вокруг престола его водил отец Нафанаил (Поспелов), а во время рукоположения во священники - отец Иоанн (Крестьянкин). Отца Олега связывает многолетняя духовная дружба со старцем протоиереем Николаем (Гурьяновым).

Окормляя военнослужащих, протоиерей Олег Тэор бывал в Чечне, Сирии, Югославии и Дагестане. Многие называют его дивизионным батюшкой.

Источник: Псковская Лента Новостей
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