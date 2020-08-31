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Сувениры, концерт и вкусная кухня ждут псковичей на ярмарке «Покровский торг»

По благословению митрополита Псковского и Порховского Тихона, подворье Псково-Печерского монастыря возрождает традицию проведения Покровской ярмарки на территории исторического торга - «Покровский торг». 14 октября всех псковичей и гостей города приглашают на осеннюю ярмарку, которая пройдет на территории подворья Псково-Печерского монастыря (г. Псков, ул. Некрасова, д. 33).

Традиционно праздник Покрова являлся одним из самых почитаемых земледельческих праздников — праздником урожая.

Ярмарка на подворье начнется после праздничной божественной литургии в храме Покрова от Торга, возглавит богослужение митрополит Псковский и Порховский Тихон.

Гостей ярмарки ожидает широкий выбор продовольственных и непродовольственных товаров, сувениры ручной работы, представленные мастерами и ремесленниками, вкусная кухня и веселая атмосфера русских народных гуляний. Всех гостей будут угощать жареным картофелем – неотъемлемой частью Покровской ярмарки.

В день работы ярмарки на открытой сцене будут выступать творческие коллективы Пскова. В рамках Покровской ярмарки будет проведен конкурс на звание «Лучший участник Покровской ярмарки», а также специальный фотоконкурс для гостей и участников ярмарки.

Организаторы приглашают к участию псковских фермеров, пчеловодов и мастеров подарков и сувениров ручного творчества. По всем вопросам обращайтесь по телефону: +7 911 359-09-32 Ирина Назарова.