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Международная Свято-Тихоновская конференция пройдет в Пскове

17-18 ноября в Пскове пройдет VII Международная научно-практическая Свято-Тихоновская конференция на тему «Человек и трансформация современного общества: проблемы безопасности, духовности и культуры».

Целью конференции является привлечение внимания ученых, общественных и политических деятелей, представителей Русской православной церкви к социальным, философским, психологическим и религиозным проблемам человека, его трансформации в современном обществе, проблемам безопасности, духовности и культуры.

Основные направления работы конференции:

1. Философские, психолого-педагогические, религиозные и духовные проблемы безопасности.

2. Духовная безопасность страны, утверждение духовных ценностей, идей межрелигиозного согласия, толерантного отношения к культурным традициям народов России.

3. Укрепление государственно-религиозных отношений, посредством позитивного вклада религиозных объединений в жизнь российского общества.

4. Теология как фактор поддержания гармоничных межнациональных и межрелигиозных отношений в современном плюралистическом обществе.

5. Человек в современном мире: трансформация мировоззрения в условиях кризиса.

6. Духовная безопасность в системе образования и воспитания современной молодежи.

В числе организаторов конференции - Министерство образования и науки РФ, Псковская епархия, Псковский государственный университет, Рязанский государственный университет им. С. А. Есенина, Белорусский государственный университет, Институт теологии им. святых Мефодия и Кирилла, Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет.

Формат проведения научно-практической конференции: онлайн.