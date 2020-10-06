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Святыни Петербурга, Никандрову пустынь и Талабы покажут паломникам в октябре

Паломническая служба Псковской епархии «Вольный странник» приглашает в октябре присоединиться к однодневным поездкам по Псковской области и в Санкт-Петербург.

7 октября: Никандрова пустынь (День памяти преподобного Никандра пустынножителя, Псковского чудотворца)

4, 11, 18, 21 октября: Талабские острова

24 октября: Святыни Санкт-Петербурга

Ознакомиться с информацией, стоимостью, программой, а также забронировать поездку, можно на сайте https://vstrannik.ru/ и по телефонам: +7 921 703-03-33; 233-662; 233-663.